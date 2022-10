Ile Maurice: Cour suprême - Le feuilleton Sayed-Hossen vs Bablee au n°15 se poursuit

Trois ans après les élections générales de novembre 2019, le feuilleton de la pétition électorale déposée par le candidat malheureux de l'Alliance Nationale, Cader Sayed-Hossen, contre Gilbert Bablee, se poursuit toujours devant la Cour suprême. Deux jours ont été consacrés à cette pétition électorale. Hier, au début de l'audience, Me Sooraya Gareeboo, Assistant Solicitor General, qui représente le commissaire électoral, a voulu déposer un affidavit. Elle a expliqué que pendant l'audience précédente, il avait été question du dépôt de ce document légal et dans la foulée, a précisé que lors de l'exercice de vérification des Counting Sheets et Ballot Papers au quartier général de SMF, aucune irrégularité n'avait été détectée.

Cependant, Me Gavin Glover, Senior Counsel qui représente le pétitionnaire, a répondu que la procédure est erronée car le représentant légal du commissaire électoral n'est pas habilité à déposer l'affidavit. La décision sur cette objection sera prononcée d'ici le 3 novembre et l'affaire sera à nouveau entendu les 10 et 16 novembre prochain.

Initialement, les débats lors de l'audience d'hier devaient porter sur la motion du Commissaire électoral réclamant le rejet de la pétition de Cader Sayed-Hossen. Me Robin Ramburn, qui fait également partie du panel légal de Cader Sayed-Hossen, avait contesté cette demande.

Exercice de vérification

Pour rappel, les deux parties ont été d'accord pour une vérification des Counting sheets et des Ballot papers pour la circonscription de La Caverne/Phoenix (15) au quartier général de la Special Mobile Force (SMF). Lors de l'appel de la pétition électorale au N°15 à l'issue de cet exercice de vérification, l'Electoral Supervisory Commission (ESC) et le commissaire électoral sont montés au créneau pour réclamer le rejet de la pétition électorale de Cader Sayed-Hossen.

Lors de la séance du 9 septembre, Me Rishi Pursem, Senior Counsel, qui représente l'ESC, a confirmé la victoire de Gilbert Bablee, qui a pris la troisième place devant le pétitionnaire et ce, avec un écart de 49 voix. Il avait aussi indiqué que la vérification des Counting sheets et des Ballot papers corroborent les résultats prononcés par la Returning Officer du N°15, Marie Magalie Lambert-Henry.

Me Ramburn a rejeté l'affirmation de Me Pursem. Au cours de l'audience du 16 septembre, Me Ramburn a contesté la motion du commissaire électoral réclamant le rejet de la pétition électorale du pétitionnaire en se basant uniquement sur l'exercice de vérification des Counting Sheets et des Ballots papers au quartier général de la SMF.