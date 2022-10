Madagascar: Football - Coupe de la CAF - Elgeco Plus soigne la finition

Elgeco Plus jouera son match aller du deuxième tour de la coupe de la Caf ce dimanche. Il affrontera à Mahamasina le club sud-africain Marumo Gallants FC. Deuxième fois au deuxième tour en cinq participations. Elgeco Plus est actuellement le seul et unique club de la Grande île encore en lice en compétition africaine. Le club vainqueur de la coupe de Madagascar jouera son match aller comptant pour le deuxième tour de la coupe de la Confédéra-tion africaine de football (Caf) ce dimanche à 16 heures au stade Barea à Maha-masina.

L'équipe de By-Pass poursuit son aventure contre le club sud-africain Marumo Gallants FC. Au premier tour, l'équipe du By-Pass a éliminé le PWD Social Bamenda de Came-roun, un partout à l'aller et une victoire de un but à rien au retour à domicile. Le club porte-fanion du pays se dit confiant après les deux matches amicaux de préparation de ce week-end. Les protégés du coach Yvon Randrianarisoa ont défait de justesse le vendredi 30 septembre, au premier match, après la séance de tirs au but (1-1 tab 4-3) le Disciples FC, club champion d'Analamanga D1, suivi d'une nette victoire de 3 buts à 1 face au CF Tanà FC, vice champion d'Analamanga ce dimanche.

Première participation

Ces sparring-partners de l'Elgeco Plus sont tous les deux qualifiés à la deuxième phase de la ligue des champions. Egeco Plus poursuit sa préparation intensive quotidienne et a effectué son entraînement hier sur un terrain de pelouse naturelle à Soavina. "Malgré une nette amélioration en attaque, en constatant encore les ratages lors des deux matches amicaux, nous consacrons notre entraînement au travail devant le but" réitère le coach Yvon Randriana-rison.

L'équipe hôte tâtera le terrain du stade Barea Maha-masina cet après-midi à 16 heures, heure du match. Le club pourrait être amputé de deux éléments ce dimanche après la blessure à la cheville de l'attaquant "Foroche" Lucien Kasimo au match aller à Bafoussam, au Came-roun, ainsi que le milieu Jean Safidy Rafenoarisoa. Marumo Gallants FC débarquera ce vendredi au lieu de mercredi. Le club a encore joué un match comptant pour leur championnat ce mardi et a remporté sa première victoire par 1 à 0 face à TS Galaxy FC lors de la 14e journée. Fondé l'an passé, Marumo Gallants FC évolue directement en première division, ayant repris la licence du Tshakhuma Tsha Madzivhandila.

Le club compte actuellement une victoire, six matchs nuls et deux défaites sur neuf matches joués et se trouve a à la 14e place du classement provisoire de la National League soccer sud-africaine. Le club a obtenu son ticket pour la coupe de la Caf en perdant 1 à 2 en finale de la coupe d'Afrique du sud face au Mamelodi Sundowns la précédente saison. La délégation sud-africaine arrive ainsi ce jour. Les joueurs tâteront le terrain de Maha-masina samedi à 16 heures, heure du match. La rencontre retour se tiendra le 15 octobre au stade de Mokaba en Afrique du Sud. Serge Rasanda