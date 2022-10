Madagascar: 13e salon de l'auto - Zoara Ramarolahy gagne une Suzuki Celerio

Quinze messages d'une valeur de 1000 ariary chacun contre une voiture neuve. Une étudiante de l'Institut supérieur de travail social de Mandrimena, Zoara Leslie Ramarolahy, âgée de 24 ans, remporte le gros lot du jeu Tombola sms organisé par Telma, sponsor officiel de la 13e édition du Salon de l'auto. Son nom a été tiré au sort sur les 165 722 sms reçus par l'organisation, lors de la dernière journée de l'événement ce dimanche au CCI Ivato.

Sept voitures neuves au choix ont été proposées hier par les concessionnaires partenaires, au CFAO Motors à Antanimena, et elle a choisi la Suzuki Celerio citadine essence, cinq places, cinq portes et fermeture centralisée. Après seulement une quinzaine de minutes de présentation technique des voitures, "J'ai choisi la Suzuki car j'aime la marque japonaise... J'ai envoyé en tout quinze sms" a mentionné l'heureuse gagnante, Zoara Leslie Ramarolahy, après la remise de la clé de la voiture avec le réservoir plein. Elle bénéficiera d'un an d'entretiens gratuits.

La mutation sera prise en charge par le con-cessionnaire. Un bonus d'un an d'assurances est offert par Sanlam avec aide au cons-tat et remorquage en cas de panne ou d'accident ainsi qu'un véhicule de remplace-ment temporaire. Elle a été aidée par son père, Harilala Ramarolahy, un arbitre international de rugby et ancien directeur technique national de l'ovale, ainsi qu'un ami connaisseur en mécanique, pour faire le choix.