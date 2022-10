Madagascar: La suppression des enseignants FRAM sollicitée

Le développement de l'Éducation commence par la revalorisation des enseignants. D'après les interventions lors du débat organisé par l'AJEEM, les maîtres FRAM ne sont pas qualifiés pour enseigner à défaut de formation. Les enseignants FRAM ne dev-raient pas dis-penser des cours. C'est ce qui a été soulevé par les panélistes et faisant partie des résolutions en marge de la journée mondiale des enseignants célébrée le mercredi. Ces derniers sont considérés comme non qualifiés pour enseigner.

" Le niveau de l'éducation se dégrade et les enseignants devraient être compétents et qualifiés. Ils n'ont pas suivi une formation pédagogique, mais sont généralement recrutés ", indique Jen Laoshi, président de l'Association des Jeunes Enseignants et Étudiants de Madagascar. À défaut d'enseignant dans les zones rurales, les maîtres FRAM donnent parfois des cours bénévolement en espérant un jour être recrutés en tant que fonctionnaires. L'association des parents s'engage à payer leurs salaires selon leurs moyens. Les maîtres FRAM travaillent parfois dans des conditions précaires. L'augmentation du nombre d'écoles publi-ques mises sur pied et le manque d'enseignants, vont contraindre les parents d'élèves à recruter ces derniers. En 2019, ils sont près de 70 000, dont la majorité ont été intégrés en tant que fonctionnaires. En 2021, le ministère de tutelle a rappelé la suspension du recrutement des enseignants FRAM.

Amélioration

Le rappel était pour l'inter-diction de recrutement des enseignants non fonctionnaires et/ou des bénévoles. Une note circulaire proscrit aux établissements publics à tous les niveaux de recruter les maîtres FRAM. Parmi les points de résolutions du 5 octobre par l'AJEEM, le profil d'un vrai enseignant a été pointé lors de l'intervention en marge de la célébration de la journée internationale. Selon le constat, l'éducation dégringole dans le pays. Une des raisons est le manque de compétences des enseignants.

Le chômage force parfois le choix du métier d'enseignant. Par ailleurs, pour que les enseignants puissent regagner leur valeur, des points ont été soulevés. L'amélio-ration du salaire des enseignants et le renforcement de la formation en font partie. " Nous plaidons pour la considération du point d'indice et de la grille indiciaire de chaque enseignant. Pour assurer la qualité de l'enseignement, tous les enseignants doivent suivre une formation en psychopédagogie. Le recrutement d'enseignant FRAM ne devrait plus avoir lieu ", indique Jen Laoshi.