Madagascar: Feux de brousse - Plusieurs foyers d'incendie déclarés

Les feux de brousse reprennent de plus belle. Des foyers de feux sont observés dans plusieurs régions. La forêt d'Anka-ratra brûle. Les villageois se battent pour éteindre les flammes, depuis dimanche. Ils leur manquent des moyens. " Quatre foyers de feux ont été identifiés aujourd'hui. Les flammes ne sont pas encore éteintes, mais elles sont maîtrisées. Nous sommes en pleine évaluation de la superficie incendiée ", déclarait le gouverneur de la région de Vakinankaratra, Vy Vato Rakotovao, hier. C'est une véritable catastrophe pour les villageois autour de cette forêt. Ces feux seraient volontaires.

" Des dahalo ont voulu effacer leurs traces, après avoir volé des zébus aux alentours ", souligne Vy Vato Rakotovao. Dans cette même région, d'autres foyers de feu ont été observés, à Betafo, entre autres. Des images satellites montrent plusieurs foyers de feu sur l'île, actuellement.

" Les points de feux sont con-centrés à l'Ouest de Madagascar, mais on observe aussi des foyers à l'Est, et au Centre, comme au niveau de la région d'Anala-manga. ", indique une source auprès de la direction générale de la Météorologie qui a interprété ces images satellites. Il y a des feux de brousse, et des feux de forêt. Madagascar National Parks rapporte, notamment, des feux au Parc national de Zombitse-Vohibasia, depuis le 2 octobre, où près de 80 Ha ont été réduits en cendre, en deux jours. La même source indique un départ de feu dans la forêt d'Ambalabe, non loin de ce Parc National, le 4 octobre.

Manque de moyens

Si les images semblent alarmantes, le ministère de l'Environnement et du développement durable voit les choses normales. " C'est la saison des feux. Pour l'Ouest, cette saison a lieu du mois de juillet au mois de novembre. Et pour l'Est, elle commence au mois de décembre et se termine au mois de janvier. Nous ne devrions donc pas être étonnés si la plupart des foyers de feu sont localisés à l'Ouest. ", déclare le secrétaire général de ce ministère, Abraham Rajafetra Setraniaina Solomanjaka.

Le ministère parle même d'une baisse de 90% des superficies incendiées et d'un retard du début de la saison, cette année. Un technicien rapporte qu'en 2021, plus de 4 millions d'hectares de superficies ont été brulées. Cette année, la superficie brûlée aurait été de 90 000 hectares, du mois de janvier à la fin du mois d'août.

Les milliers d'hectares détruits par le feu au parc Baie de Baly, à l'Ouest de Madagascar, les 160 Ha de superficie dévorées par les feux à la station forestière de Marohogo dans la région Boeny et les autres superficies ravagées par les feux, depuis le mois de septembre, ne sont pas encore incluses dans ces dernières statistiques. Le ministère a renforcé la prévention des feux de brousse. De nombreux pare-feu pour sécuriser les forêts des feux ont été installés.

" Nous nous préparons toujours à cette saison car les activités agricoles et l'élevage s'accompagnent toujours de feux de brousse. Nous travaillons avec la communauté locale et toutes les forces vives dans cette lutte. ", note un technicien au sein de ce ministère. Ses techniciens déplorent le manque crucial de ressources humaines et de moyens matériels.

On ne compte que trois cent cinquante agents forestiers dans toute l'île, soit un agent pour 25 000 hectares. L'inaccessibilité de certaines zones rend leur tâche difficile. Le ministère émet l'importance d'un avion bombardier d'eau et d'un hélicoptère porteur d'eau, pour lutter contre les feux. Le projet d'achat d'un canadair, annoncé l'an dernier, serait encore d'actualité.