Madagascar: Cinq morts dans une sortie de route

Un véhicule transportant un corps sans vie est parti en tonneau, hier, sur la route de Manakara. Cinq morts et six blessés ont été signalés. Un grave accident de la circulation a coûté la vie à cinq personnes, hier à 4h du matin, à Sahandakatra Andonabe, district de Mananjary. Il a impliqué une Mercedes Sprinter transportant le corps sans vie de la femme de colonel Vohanson, le directeur de l'Information et de la protection civile a de la région Boeny. Le véhicule est parti de Mahajanga pour Ifanirea Vohipeno où la défunte allait être inhumée. Malheureusement, à une dizaine de kilomètres de la déviation d'Irondro vers Manakara, le chauffeur a brusquement contourné un nid-de-poule. La violente embardée a attiré le véhicule vers un ravin d'environ quarante mètres.

Il a fait plusieurs tonneaux pour se retrouver finalement à sa position normale, mais avec d'importants dégâts. La défunte et son cercueil se sont envolés avec le porte-bagage. Certains occupants de la Mercedes ont été pris en sandwich à l'intérieur, d'autres éjectés de leurs sièges. Résultat, cinq d'entre eux sont décédés sur le coup.

évacués

Ils étaient deux hommes et trois femmes, membres de la famille du colonel. Balthazar Jean Luc Ranaivo, chef du protocole de la région Boeny, représentant le gouverneur aux funérailles, en fait partie. Une fille, sous la responsabilité de l'officier supérieur, est l'une de trois femmes. Le directeur Vohanson, lui-même, et cinq autres passagers ont été sérieusement blessés. Ils ont été évacués au centre hospitalier de référence régionale (CHRR) de Manakara.

Leurs soins sont entièrement à la charge de la région Boeny, a-t-elle communiqué, hier. Les autorités locales ont prêté main-forte à l'unité de secours et à l'équipe médicale pour sauver les blessés. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. La députée de Mahajanga est arrivée à Manakara. Comme toujours et sans regret, elle a interdit et menacé les journalistes venus recueillir des informations sur place. Ses gardes du corps et elle leur ont ordonné d'effacer tous leurs enregistrements.