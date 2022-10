Sénégal: "Avec Macky Sall, le département d'Oussouye n'a aucune nomination... ", Guillaume Gervais Diatta, jeune responsable BBY Oussouye

Le département d'oussouye, région de Ziguinchor, fait partie des mal lotis en termes de nominations, depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays. C'est le sentiment de ce jeune responsable politique de Benno Bokk Yakaar (BBY) dans ledit département. Guillaume Gervais Diatta, économiste statisticien et financier de formation, estime que les ressources humaines ne manquent pourtant pas dans le département.

"Le département d'oussouye n'est pas pris en compte dans le nouveau gouvernement. Ce qu'il faut signaler, c'est que depuis l'accession à la présidence du Chef de l'Etat Macky Sall, de 2012 à nos jours, le département d'Oussouye n'a jamais bénéficié de nomination ministérielle. Pas de ministre, ni de chargé de missions, encore moins de Directeur ou de PCA". C'est du moins le cri de cœur de Guillaume Gervais Diatta, jeune responsable politique de BBY dans le département d'Oussouye.

Ce membre de la mouvance présidentielle, économiste statisticien et financier de formation estime qu'il y a un manque de considération pour Oussouye qui regorge, à son avis, de ressources humaines. Pour étayer son propos, il citera quelques responsables fidèles au chef de l'Etat, à l'image de l'ancienne député non moins Conseillère au Conseil économique, social et environnemental, Dieynaba Goudiaby.

"Parmi tant d'autres, on peut aussi citer le maire de la commune de Diembéring, Léopold Abba Diatta, l'ex président du conseil départemental, Sény Diatta, ou encore l'ex-maire de Diembering Tombong Gueye", rallonge-t-il sa liste de responsables susceptibles d'occuper des postes nominatifs.

Quid de leur défaite, lors des dernières élections, à savoir locales et législatives ? De l'avis du jeune responsable de BBY, la défaite de ces responsables aux dernières échéances électorales n'explique pas ce manque de considération. Cela, d'autant plus que leurs précédentes victoires électorales, depuis 2012, ne leur ont pas permis de bénéficier de nominations de la part du président. Encore que, pour lui, le chef de l'État avait fait un mauvais casting, lors des investitures.

Pour inverser la tendance Yewwi et/ou Pastef, qui prend des proportions inquiétantes pour le régime en place, Guillaume Gervais Diatta invite le chef de la coalition BBY à penser aux jeunes. "Pour inverser la donne et relever les défis, il faut rendre le témoin aux jeunes et à la personne la plus méritante. Ceci doit être fait sur l'ensemble du territoire", conseille-t-il.