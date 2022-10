Afrique: Football - Place à la Coupe Nationale U19

La Fédération malgache de football fait feu de tout bois pour développer au mieux cette discipline. Le DTN Rado Rasoanaivo a décidé de prendre les Barea par les cornes en optant pour tous les schémas possibles pour aller de l'avant.; Après les Barea qui ont pu profiter pleinement de la trêve internationale au Maroc et les Barea CHAN qualifiés pour la phase finale en Algérie tout comme le Beach soccer au Mozambique, la sélection U23 est en passe de réaliser un grand parcours. Et pour bien faire sentir que rien ne se fait au hasard, la FMF va préparer dès maintenant le tournoi du Cosafa U20 de l'année prochaine. Et à la guerre comme à la guerre, Rado Rasoanaivo va partir en croisade pour sillonner la Grande île à la recherche de l'oiseau rare.

C'est ainsi qu'il va organiser la Coupe Nationale U19 qui va débuter le 29 octobre dans des contrées inhabituelles telles Antalaha, Tsiroanomandidy et Ihosy. Toamasina étant l'exception qui confirme cette règle selon laquelle il faut redynamiser le football de ces régions. Au bout du compte, la direction technique nationale va mobiliser ses troupes avec ce nouveau défi qui est de reprendre le titre de champion U20 acquis de haute lutte en 2005.

À l'époque, c'était le grand frère de l'actuel DTN, Titi Rasoanaivo, qui était aux commandes de cette équipe dont l'écrasante majorité évoluait déjà chez l'élite. Et malgré la présence de certains juniors " Zokiny " à l'instar de Pamphile et Eddy, il y avait tous les surdoués de l'époque notamment les cadres de l'Ajesaia Bolida, Setra, Sedera et Voavy Paulin. Il y a aussi les pensionnaires de l'Académie Ny Antsika, avec Claudio Ramiadamanana, Melin Vitazara et Tovo.s

Bref, Titi avait sous sa main une sacrée équipe capable de battre n'importe quelle formation et très probablement des joueurs beaucoup plus âgés, comme l'Afrique sait toujours faire en pareille occasion. Titi Rasoanaivo a été victime de cette fraude car Madagascar avait battu les Zambiens au Cosafa Cup mais voilà qu'au championnat d'Afrique U20, les nôtres se faisaient corriger par 4 à 1. Mais le vol était flagrant, assure encore Titi Rasoanaivo, puisque les jeunes Zambiens durant le contrôle ont par magie disparu pour faire place aux vétérans en rentrant sur le terrain. C'est l'Afrique mon frère !