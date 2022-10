Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices de la Bourse renouent avec l'embellie ce 6 octobre 2022.

Après deux journées consécutives de baisse, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec l'embellie au terme de la séance de cotation du jeudi 6 octobre 2022.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a enregistré ainsi une hausse de 0,60% à 202,57 points contre 201,36 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a gagné 0,47% à 161,35 points contre 160,59 points la veille.

Cette embellie des indices s'est répercutée sur la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une augmentation de 36,091 milliards de FCFA, passant de 6061,261 milliards de FCFA la veille à 6097,352 milliards de FCFA ce 6 octobre 2022.

Celle du marché obligataire est, par contre en baisse de 21,169 milliards, à 8452,357 milliards de FCFA contre 8473,526 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est rabaissée, s'établissant à 530,084 millions contre 2,413 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 7 400 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 6 285 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 2 100 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 1 100 FCFA) et BOA Benin (plus 3,45% à 6 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 7,26% à 1 470 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,40% à 2 415 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 825 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,16% à 4 305 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,88% à 9 910 FCFA).