Togo: Insécurité maritime - La France en action

Dans le cadre de la mission Corymbe dans le Golfe de Guinée, la frégate de surveillance Germinal a fait escale à Lomé entre le 30 septembre et le 5 octobre, indique un communiqué de l'ambassade de France.

Le commandant a accueilli à son bord l'ambassadrice de France, Jocelyne Caballero, ainsi qu'une délégation officielle togolaise lors d'un déjeuner.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur l'opération African Nemo, qui vise à lutter contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, et qui a rassemblé la France et le Togo entre le 19 et le 23 septembre.

L'escale a également été l'occasion de renforcer les liens avec la Marine togolaise et d'encourager le partage d'expérience en matière de sécurité maritime. La collaboration entre les deux Marines s'est matérialisée par des activités sportives et des exercices conjoints tels que des entraînements de visite, de plongée et enfin d'assaut de vive force, dans lesquels les fusiliers marins togolais ont été formés par des commandos marines français.