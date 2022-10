Afrique: Le président de CST envoie un télégramme de félicitations au président Museveni

Khartoum 7 Oct. 2022 (SUNA) - Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, le Lieutenant-Général Abdul Fattah Al-Burhan, a envoyé un câble de félicitations au président Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, pour la l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays.

Selon le câble , le Président du Conseil de Souveraineté de transition a adressé les sincères félicitations et les meilleurs vœux de progrès et de développement pour le peuple ougandais frère, et la bonne santé pour le président de la République d'Ouganda.

Il a exprimé son appréciation pour la fraternité sincère qui lie les deux peuples, faisant allusion à la distinction et la solidarité des relations bilatérales entre les deux pays, soulignant le souci du Soudan de pousser en avant et de renforcer la coopération conjointe, et d'élever les relations vers des horizons plus larges, au profit de les deux peuples frères.