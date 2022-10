Afrique: Five-a-side l F5 Corporate League - Duel UBP-PNL en perspective

Voilà une joute qu'il ne faudra surtout pas rater ce samedi 8 octobre à l'occasion de la 3e journée de la F5 Corporate League, compétition de football à cinq qu'organise Le Five Centre de Foot situé à Terre-Rouge. UBP vs PNL, l'affiche du groupe Anfield est programmée à 18 heures. Les deux équipes ont, certes, l'ambition d'aller très loin dans ce tournoi qui regroupe dix-huit entreprises, classées en trois groupes de six. Elles ont, du reste, gagné haut la main leurs deux joutes respectives et occupent logiquement les deux premières place du groupe. C'est au niveau de la différence de buts que l'UBP s'est installée dans le fauteuil de leader. Elle avait d'emblée battu CMH 12-5 avant de s'offrir le scalp d'Intelcia 15-2. PNL avait dominé Sofap 7-3 avant de prendre le meilleur de CMH 13-0.

Autant dire que le prochain choc entre ces deux formations sera déterminant à plus d'un titre. D'ailleurs, le coach de l'UBP, Patrick Tèche, abonde dans ce sens en avouant que ce sera le Big match de ce groupe de la mort. "Notre ambition de départ était de nous qualifier pour la phase finale. Nous sommes bien partis et l'équipe tourne à plein régime."

Patrick Tèche, 53 ans, n'est pas un inconnu dans le giron du football local. Il a évolué, en tant que joueur, dans pas moins de cinq clubs de l'élite, soit la Fire Brigade, le Cadets Club, Curepipe Starlight, le Racing Club et Polar Star. C'est un passionné du ballon rond. "Cela fait un peu plus de quatre ans que j'entraîne cette formation d'UBP. De nouveaux joueurs ont intégré le groupe et je trouve qu'ils s'adaptent bien. Nous espérons poursuivre sur notre lancée", a-t-il ajouté.

Outre ce duel entre UBP et PNL, celui entre Deloitte et Vivo Energy, comptant pour le groupe Wembley, promet aussi des étincelles. Les joueurs de Deloitte affichent la grande forme et pourrait jouer les premiers rôles dans un groupe où la MCB est aussi une redoutable concurrente. Cette dernière, leader du groupe, affrontera Swan. Et dans ce groupe, le choc entre MCB et Deloitte aura lieu le samedi 15 octobre.

Dans le groupe Old Trafford, Manser Saxon et Lolo sont, a priori, les mieux placés pour passer ce tour. Mais attention aussi à Stonehage Fleming (une victoire et un nul en deux sorties) qui pourrait bien créer la surprise. Dans ce groupe, Lolo est en tête avec six points, suivi de Stonehage Fleming (4 points). Manser Saxon et DMS sont juste derrière avec trois points.

Samedi dernier (1er octobre), Lolo a difficilement battu Manser Saxon 7-6 (4-4 mi-temps). Lolo rencontrera la lanterne rouge Elie & Sons samedi. Manser Saxon en découdra avec Rank Interactive et Stonehage Fleming aura pour adversaire DMS Corporate Services.

Comment se déroule la compétition ? La première phase consiste en une ligue aller/retour. Les deux premières formations de chaque groupe et les deux meilleures classées troisièmes seront alors qualifiées pour la phase finale, prévue selon la formule d'élimination directe. Trois points sont accordés pour une victoire et un point pour un match nul. Chaque entreprise disputera dix matches au minimum dans cette phase qualificative. Rappelons que tous les matches se disputent sur les trois terrains synthétiques du centre Le Five de Terre-Rouge.

Les différents groupes

Groupe Wembley : MCB, Vivo Energy, Swan, Deloitte, Super Hi Foods, L'Express

Groupe Anfield : CMH, Sofap, PNL, UBP, Rogers Capital, Intelcia

Groupe Old Trafford : Manser Saxon, DMS Corporate Services, Lolo, Elie & Sons, Rank Interactive, Stonehage Fleming

Programme (3e journée)

Samedi 8 octobre

Groupe Wembley

17h MCB vs Swan

18h Super Hi Foods vs L'Express

19h Deloitte vs Vivo Energy

Groupe Anfield

17h CMH vs Rogers

18h UBP vs PNL

19h Intelcia vs Sofap

Groupe Old Trafford

17h Manser Saxon vs Rank Interactive

18h Elie & Sons vs Lolo

19h Stonehage Fleming vs DMS Corporate Services

Résultats

24 septembre

Groupe Wembley

MCB vs Super Hi Foods 16-6

Vivo Energy vs L'Express 4-5

Swan vs Deloitte 1-6

Groupe Anfield

CMH vs UBP 5-12

Sofap vs PNL 3-7

Rogers vs Intelcia 9-5

Groupe Old Trafford

Manser Saxon vs Elie & Sons 9-0

DMS vs LOLO 3-4

Rank interactive vs Stonehage Fleming 6-6

1er octobre

Groupe A - Wembley

MCB vs L'Express 6-2

Swan vs Vivo Energy 9-3

Deloitte vs Super Hi Foods 8-2

Groupe B - Anfield

CMH vs PNL 0-13

Rogers Capital vs Sofap 9-7

Intelcia vs UBP 2-15

Groupe C - Old Trafford

Manser Saxon vs Lolo 6-7

Rank Interactive vs DMS Corporate Services 3-8

Stonehage Fleming vs Elie & Sons 4-1

Classements

Teams GP W D L GF GA GD PTS

MCB 2 2 0 0 22 8 14 6

DELOITTE 2 2 0 0 14 3 11 6

SWAN 2 1 0 1 10 9 1 3

L'EXPRESS 2 1 0 1 7 10 -3 3

VIVO ENERGY 2 0 0 2 7 14 -7 0

SUPER HI FOODS 2 0 0 2 8 24 -16 0

Teams GP W D L GF GA GD PTS

UBP 2 2 0 0 27 7 20 6

PNL 2 2 0 0 20 3 17 6

ROGERS 2 2 0 0 18 12 6 6

SOFAP 2 0 0 2 10 16 -6 0

INTELCIA 2 0 0 2 7 24 -17 0

CMH 2 0 0 2 5 25 -20 0

Teams GP W D L GF GA GD PTS

LOLO 2 2 0 0 11 9 2 6

STONEHAGE 2 1 1 0 10 7 3 4

MANSER SAXON 2 1 0 1 15 7 8 3

DMS 2 1 0 1 11 7 4 3

RANK INTERACTIVE 2 0 1 1 9 14 -5 1

ELIE & SONS 2 0 0 2 1 13 -12 0