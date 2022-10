Afrique: Le Président de la CUA salue l'engagement des deux parties pour la restauration de la paix en Ethiopie

communiqué de presse

Addis Abeba, 6 Octobre 2022 : Le Président de la Commission de l'Union Africaine se félicite de l'engagement des deux parties au conflit Ethiopien, pour la restauration de la paix et de la stabilité en Éthiopie, suite à l'invitation aux pourparlers de paix sous les auspices de l'UA, lesquels doivent commencer bientôt en Afrique du Sud.

Le Président souligne que les pourparlers de paix seront conduits par un Panel de haut niveau, composé d'éminentes personnalités Africaines, mis spécialement sur pieds pour le processus de paix en Éthiopie. Ce Panel est dirigé par S.E. Olusegun Obasanjo, Haut Représentant de l'UA pour la Corne de l'Afrique et ancien Président du Nigeria, ainsi que S.E. Uhuru Kenyatta, ancien Président du Kenya, et S.E. Dr Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancien Vice-Président d'Afrique du Sud et membre du Groupe des sages de l'UA.

Tout en notant l'impératif primordial de la paix sur le Continent Africain, le Président fait pleinement confiance à la vaste expérience et à la capacité de leadership des distingués membres du panel pour assurer la tenue des engagements et un dialogue constructif entre les parties en vue d'un règlement négocié durable et inclusif du conflit dans le nord de l'Éthiopie.

En outre, le Président félicite les partenaires pour leur soutien constant et précieux au processus conduit par l'UA, et les encourage à renforcer le partenariat avec l'UA pour parvenir à une paix durable en Éthiopie.

Le Président réitère l'appel lancé aux parties pour qu'elles donnent une chance à la paix dans l'intérêt suprême de tout le peuple Ethiopien et l'ensemble de la Région de la Corne de l'Afrique.