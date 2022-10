Congo-Kinshasa: Développent des provinces - Le PDL-145 T au cœur d'un entretien fructueux entre le BCeCo et les élus du Kasaï Central

*C'est une rencontre fructueuse entre la Direction Générale du Bureau Central de Coordination (BCeCo) et les élus de la Province du Kasaï Central. Une rencontre qui a porté essentiellement sur le Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145 T). Cet entretien a eu lieu hier jeudi 6 octobre 2022 aux installations du BCeCo. Il faut donc rappeler que le Kasaï Central fait partie des neuf provinces où le BCeCo va intervenir pour la mise en œuvre cet ambitieux programme initié par le Président de la République pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques des populations congolaises.

"Avec d'autres élus nationaux, nous sommes venus rencontre le Directeur Général du BCeCo et son équipe afin d'échanger sur le programme très important qu'est le PDL-145 T initié par le Président de la république. Tout en sachant que le BCeCo est l'une des agences d'exécution de ce programme ", rapporte Dominique Lukonoso, élu du territoire de Demba dans la province du Kasaï-Central, avant de souligner cette visite de travail a consisté à s'enquérir de ce qui va être fait, de ce qui est en cours de réalisation, et de ce qui va arriver.

Toutefois, il faut souligner que ces élus du peuple ont par ailleurs apprécié, à sa juste valeur, les interventions et explications du Directeur Général du BCeCo et son équipe. Et ils restent convaincu que ce programme arrivera à terme. " Parce que d'après les informations il nous a communiqué, les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la première phase sont disponibles ", a-t-il révélé. Et d'ici la fin de l'année, toutes les opérations qui seront entamées, vont pouvoir permettre de voir les ouvrages réalisés.

Pour sa part, Donatien Kapongo, président du caucus des parlementaires du Kasaï-Central, l'entretien avec le DG Jean Mabi et toute son équipe s'est bien déroulé et a été très fructueux. " Et nous sommes très content, car c'est la toute la première réunion de prise de contact. Et nous pensons revenir prochainement pour épuiser tous les points qui nous préoccupent ", a-t-il indiqué.

PDL-145 T au Kasaï-Central

Dans cette province, le BCeCo aura réalisé des grandes opérations. Il s'agira de réhabiliter 602 Km, entretenir 846 Km des routes de dessertes agricoles, construire 82 ponts, réhabiliter 3 bacs, réaliser 10 microcentrales photovoltaïques et 120 lampadaires, réaliser 49 forages et bornes fontaines, construire 8 marchés communautaires, construire 5 bâtiments administratifs dans les chefs-lieux des territoires, 28 bâtiments administratifs des chefs des secteurs et 50 logements, construire et équiper 14 centres de santé, parachever 12 centres de santé, construire et équiper 6 écoles, réhabiliter et équiper 20 écoles, fournir et installer les équipements de production, traitement et transport mais aussi fournir les intrants agricoles et semences.

Ainsi, le BCeCo a-t-il adopté une approche basée sur deux types d'acteurs locaux afin de faire bénéficier à tous les flux financiers générés par la mise en œuvre du PDL-145 T.

Ces deux acteurs sont les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Agences Locales d'Exécution (ALE) qui vont déployer dans 5 territoires de cette province dont Dimbelenge, Demba, Luiza, Kazumba, Dibay.

Du reste, il est intéressant de signaler que le BCeCo est engagé sur d'autres projets et programmes dans la province. Il s'agit de la route Kalamba-Mbuji, la voirie de Kananga, le programme des Centres de santé communautaires et la construction des écoles sous financement de la Banque Mondiale.