Congo-Kinshasa: Maniema - Un mort et plus d'une centaine de maisons écroulées après une pluie à Lubile et Kaseme

Une personne est morte, deux autres blessées et plusieurs maisons se sont écroulées, jeudi 6 octobre, lors de la pluie qui s'est abattue sur les villages Lubile et Kaseme dans le secteur de Beia au territoire de Pangi(Maniema).

D'après la société civile locale qui rapporte l'information à Radio Okapi, cette pluie était accompagnée d'un vent violent. Avec l'écroulement des maisons, ce sont plus de 250 ménages qui se retrouvent sans abris.

" A Lubile, ici, nous avons comptabilisés, ensemble avec le chef de l'entité du village Shindano Bweta Nkole y compris aussi le chef de groupement, à peu près 257 maisons à Lubile et 115 maisons à KASEME. A Lubile et KASEME, il y a 257 ménages et ce sont les gens-là qui vis toujours sous la belle étoile actuellement et il y a ceux-là qui vivent dans les églises et il y a aussi ceux-là qui vivent dans les ménages où on les avait accueillis", a indiqué le président de la société civile de Lubile, Yala Munkina Christophe.

Il lance un SOS pour une assistance aux sinistrés :

" Je demande seulement au gouvernement provincial y compris aussi national et aussi les ONGD de pouvoir venir en aide pour intervenir dans ces difficultés qu'on a connues aujourd'hui ".