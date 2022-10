Congo-Kinshasa: Plus de 500 Chefs d'entreprises, chercheurs et étudiants réunis à Liberty University à Lynchburg/RDC - Jean-Lucien Bussa met le cap sur la mobilisation des investisseurs aux USA !

*Avantages comparatifs. Avantages compétitifs. Le marché potentiel est là. Les procédures en vue de réaliser des projets d'investissement en RD. Congo sont, désormais, plus courtes, accessibles et favorables à tous. Donc, aujourd'hui plus qu'hier, les portes sont totalement ouvertes aux investisseurs étrangers, pour peu qu'ils remplissent les conditions requises. Tels les mots clés à retenir de Jean-Lucien Bussa, Ministre du Commerce Extérieur, lors de son passage àLiberty University à Lynchburg, en Virginie, aux USA où il a lancé, en ce début de week-end, un véritable plaidoyer visant à drainer des investisseurs en RD. Congo.

Devant plus de cinq cents chefs d'entreprises, étudiants et chercheurs, ce missi dominici de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pays de l'Oncle Sam, œuvrant pour le rayonnement de l'image à l'échelle internationale, a répondu à une série de questions notamment, sur les dispositions édictées pour fluidifier l'adhésion en grand nombre de tous ceux qui, de loin ou de près, sont intéressés aux ressources naturelles, minérales et minières, forestières et autres dont dispose la RD. Congo, dans sur son sol ou dans son sous-sol.

Très optimiste, en dépit de l'agression ainsi que de tous les effets pervers liés, par exemple, aux efforts en cours pour la restauration totale de la paix sur l'ensemble du territoire national, Jean-Lucien Bussa s'est montré, plutôt, rassurant, quant au climat favorable qui règne actuellement dans le domaine du commerce, des finances et de l'économie congolaise.

"D'ailleurs, la RD. Congo a, pour ce faire, pris des engagements dans le cadre de la coopération régionale, bi et multilatérale, en ratifiant la plupart des instruments juridiques internationaux. C'est le cas de la Zlecaf, des accords conclus avec les Etats voisins ainsi que de tous les traités signés dans le cadre de l'Union Africaine, du Comesa, de la CEEAC ou de la SADC.

De même que l'assainissement et les réformes enclenchés, en créant l'Agence Nationale des Exportations, contribuerait, de manière décisive, à cimenter les perspectives, pour les étrangers et nationaux, de réaliser des investissements dans un environnement d'affaires ouvert, serein et appréciable", soutient, enfin, l'un des ses Conseillers.