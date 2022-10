Madagascar: Événement - " November Rock ", 10 ans de service

Dix ans déjà que cela dure, le " November Rock ", devenu un incontournable dans le paysage du métal/rock tananarivien, se tiendra le 13 novembre au théâtre de verdure d'Analamahitsy. Selon Rheg, chef de file de cet événement, l'équipe d'organisation veut ainsi " perpétuer la tradition en proposant une affiche alléchante. Outre la présence du groupe féminin Sahedena, le public de Novembre Rock comme à l'accoutumée aura droit à un invité d'honneur dont le fameux groupe Apost ". Il y aura une scène ouverte coordonnée selon le nombre de participant(e)s.

Les autres éditions ont déjà vu la présence de band comme Martz, la référence du thrash metal malgache, Lokomotiva, Sasamaso et d'autres encore. " Le public... pourra investir le lieu dès la matinée pour les séances photos. Mais aussi et surtout pour profiter de la petite foire qui sera organisée dans l'enceinte elle-même, bar et stands divers d'animation ", ajoute Rheg. Cela sent l'ambiance de festival de rock comme les amateurs du genre l'apprécie. Il est aussi de tradition, c'est le groupe Rheg the Gang qui clôturera la journée avec une représentation.

Avant cette date, le thrash band va d'abord s'attaquer à la scène du Canal Olympia Andohatapenaka samedi dans le cadre du festival des bikers, " Red Island Riders ". Histoire déjà d'entrer et de se mettre en rail. Il faut admettre que le rock tananarivien et ses ramifications a été des plus actifs dans le paysage artistique de la capitale après la fin de la crise sanitaire. Rheg the Gang a été parmi les tous premiers à déclencher les premiers coups de rame d'un secteur déconfit par les deux années de vide " covidien ".