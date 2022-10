Madagascar: Toamasina - Un bandit armé abattu par la police

Suite à une opération de sécurisation menée par la police, un homme à moto a été abattu par la police, hier à Toamasina. Trois malfaiteurs circulaient armés dont cet homme venait d'attaquer un motard. Selon l'information auprès de la police, elle a été alertée de la présence de trois hommes montés sur une moto dont l'un était en possession d'une arme. Arme avec laquelle il aurait utilisé pour faire peur à leurs victimes. D'après des témoins sur place, ces hommes seraient arrivés armés dans le but d'attaquer leurs victimes, avant que la police ne s'interpose.

Arrivée sur les lieux indiqués, la police a immédiatement poursuivi les traces des bandits. En effet, un bandit a été abattu par la police et les deux autres ont réussi à s'échapper. Il a été découvert sur lui une rame de fabrication artisanale et un pistolet automatique, des balles, une cagoule et des clés. La police continue la traque des autres bandits encore en cavale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, notamment en ce qui concerne l'attaque à main armée, la police continue leur investigation sur les associations de malfaiteurs dans la ville de Toamasina et ses environs.

La police envoie des patrouilles dans les quartiers où sévissent les malfaiteurs, des équipes de forces de l'ordre ont été mobilisées dans le but de faire régner l'ordre public. Elle vise également à éradiquer le banditisme et les vols en forte recrudescence dans les grandes villes du pays. La police lance un appel à la population à plus de collaboration et de renseignement pour capturer les bandits armés. De plus, la collaboration entre les forces de l'ordre et la population est très avantageuse pour tous.