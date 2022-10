Congo-Brazzaville: A cœur ouvert - C'est quoi la réussite ?

" Nous allons à l'école pour réussir, pour devenir quelqu'un demain ". Après une rentrée scolaire qui se veut mettre les enfants d'aujourd'hui, futurs cadres de demain, sur les rails de la réussite, il serait peut-être intéressant de se poser la question de savoir ce qu'est la réussite.

Nos parents nous ont dit que pour réussir dans la vie, il fallait aller à l'école, accumuler des points et enchaîner les diplômes afin d'avoir une chance enfin de réussir, encore si tout allait bien.

L'école nous a appris la mémorisation et la restitution, parfois à la virgule près, de connaissances théoriques, bonnes pour la culture générale. Ce qui n'est pas mauvais en soi et peut même être très agréable, mais de connaissances qui ne sont parfois pas de réel secours dans les problèmes de la vie courante.

En effet, apprendre à se connaître dans son corps mais aussi dans les émotions, dans nos façons d'agir ou dans nos réactions, reconnaître son potentiel et s'atteler à le développer ; apprendre à créer du lien et à mener à bien ses relations, apprendre à gérer de l'argent, à créer de la valeur et à mettre ses talents au service de la communauté sont autant de choses que l'école, classique, n'enseigne malheureusement pas et qui sont pourtant cruciales dans la poursuite du bonheur ou dans sa reconnaissance...

Nombreux sont ceux qui sont allés à l'école et n'ont jamais tâté du doigt la promesse, belle, de la réussite qui leur avait été vendue. Après environ vingt ans passés sur le banc de l'école, cinq ans en stages et formations qualifiantes, l'accès à l'emploi reste encore de l'ordre du miracle. Un emploi qui ne viendra peut-être jamais et s'il vient, ses conditions, sa rémunération aident-ils à commencer enfin sa vie rêvée sur une espérance de vie déjà grignotée de moitié ?

Mariage, maison et biens de consommation à financer, enfants à envoyer à l'école et parents à supporter, l'équation devient difficile à résoudre...

Pendant ce temps, on voit ces hommes et ces femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école, n'en connaissent ni la couleur ni l'odeur mais sont à la tête d'empires financiers qui font le pain quotidien de ceux qui ont réussi à l'école.

La réussite n'est finalement peut-être qu'une question de stratégie dans un monde de plus en plus réceptif à la créativité.