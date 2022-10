Congo-Brazzaville: Live report - Le Cercle met les petits plats dans les grands

Non, ce n'était ni le Lido, ni le Moulin rouge, ces cabarets parisiens réputés pour leurs diners-spectacles. C'était au Cercle, à Pointe-Noire, et c'était encore plus sympa tant il est rare d'avoir ce genre d'événement au Congo. Merci "Koyemba".

Cinq musiciens congolais, quatre chanteurs et chanteuses français, voilà pour le line-up. Mais en musique comme dans la vie, tout n'est pas forcément noir ou blanc. Peu importe la peau dans laquelle on a la musique, le groupe Koyemba a souhaité offrir un concert riche en couleurs, le 30 septembre dernier, au restaurant le Cercle à Pointe-Noire ! Le Cercle, qui dispose assurément d'une des plus jolies scènes de la capitale économique, avait affiché complet bien avant l'heure pour ce véritable diner-spectacle qui promettait de mettre les petits plats dans les grands. Mangez show en quelque sorte et savourez !

La promesse a été tenue et, autant le dire derechef, sans qu'elle n'ait l'allure d'un concert de casseroles ! Car, pour ce qui est de la qualité des voix, le curseur a été placé très haut et cela avait envoyé du lourd comme on dit ! La plus jeune, Inès Bella, qui passera son baccalauréat l'année prochaine, nous rappelle qu'aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années. Ses aînés, Christophe Pionnier, Hugo Dellene et Edith Louge, tous porteurs d'un brin de " The voice " dans les cordes vocales, assurent grave et tout autant. Pour accompagner ce quatuor : Kevin Makaya, baguettes en main, s'est posé derrière les futs, Gabin Iwangou est à la basse, Davy Diankolela à la guitare électrique, Eliseric Ngouanga dit Five au clavier et Harold Nzaba au sax. Quant à la setlist, ce n'est ni plus ou moins qu'un long festin, vingt-sept titres, en majorité des reprises, dont un " Allumez le feu " incendiaire où les tables se mettent à danser.

Qui dit show dit costumes, pour Christophe Pionnier, à l'origine du concept "Koyemba", pas question de sacrifier au rituel des plus grands diners-spectacles de sa vie d'avant. Dans les intermèdes, c'est un rush en coulisses, tantôt une veste, une robe de soirée, un costar en paillettes, des accessoires en strass... C'est aussi sur la scène quelques guests en surprise : Laïla venue en coup de vent interpréter le single " Mundélé " en duo avec Chris ou encore Zina Hope venue chanter l'un de ses derniers titres " Pointe-Noire-Paris ", avant de prêter sa voix aux chœurs pour une reprise du hit " Love me again " de John Newman. Ce n'est pas tout. Le Cercle est assez grand pour accueillir les "Koyemba Kids", une chorale d'enfants, qui nous offrira la séquence émotion de cette longue soirée réussie. Tonnerre d'applaudissements. Magique !