Maroc: Le pays aux Salons Ecomondo et Key Energy - Quatre questions à Alessandra Astolfi, responsable à l'Italian exhibition group

Rome — Le Maroc participe aux Salons internationaux de l'économie verte Ecomondo et Key Energy, prévus du 08 au 11 novembre à Rimini en Italie. Alessandra Astolfi, responsable de la section verte à l'Italian exhibition group, organisateur des deux événements, met en avant, dans un entretien à la MAP, l'expertise marocaine en matière des énergies renouvelables, explique l'attention particulière accordée à l'Afrique lors de cette édition et souligne le rôle de ces manifestations dans l'accompagnement de la transition énergétique.

-Le Maroc participe aux Salons Ecomondo et Key Energy 2022. Quel regard portez-vous sur les progrès réalisés par le Royaume dans le domaine environnemental?

Le Royaume s'est fixé des objectifs extrêmement ambitieux d'ici 2050. Il vise désormais à atteindre une part de 80 % de sources renouvelables dans le mix énergétique. La question climatique nécessite, en fait, une vision à long terme, qui mise aussi bien sur les infrastructures technologiques que sur le capital humain.

Dans ce sens, je salue la politique d'attraction, adoptée dans le cadre du Nouveau modèle de développement, des compétences marocaines du Monde dotés de hautes qualifications et travaillant dans des secteurs de pointe, notamment l'économie verte et les énergies renouvelables. Le défi de la durabilité ne pourra être relevé que grâce aux compétences, à la recherche et au talent.

-Une attention particulière sera accordée à l'Afrique lors de cette édition. Pourquoi ce choix?

Le défi de la durabilité et de l'économie circulaire ne peut être gagné qu'avec de solides partenariats internationaux. L'année dernière, l'IEG a lancé le projet Africa Green Growth en collaboration avec la fondation Res4Africa, l'agence italienne pour le commerce, qui favorise l'internationalisation des entreprises italiennes à l'étranger, les ministères italiens des affaires étrangères et de la coopération internationale, de la transition écologique et de l'université et de la recherche, l'Union pour la Méditerranée (UPM) et le comité scientifique de Key Energy, notre événement consacré aux énergies renouvelables, qui se tient parallèlement à Ecomondo à Rimini.

Nous avons impliqué les ambassades des pays concernés, notamment le Maroc. Une importante délégation d'opérateurs sera également présente, dans le but de promouvoir l'entrée des entreprises italiennes sur le grand marché africain et de développer les chaînes d'approvisionnement en nourriture, eau, matières premières et énergie.

-Cette édition s'inscrit dans un contexte de nombreux défis climatiques et énergétiques. Comment Ecomondo compte-t-il accompagner les efforts mondiaux en matière de transition énergétique?

Ecomondo, vitrine des technologies les plus innovantes, vise à accompagner la transition écologique en sollicitant les acteurs industriels et les administrations publiques, qui devront utiliser ces technologies pour atteindre les objectifs environnementaux nationaux et européens.

Nous serons également présents en novembre au pavillon méditerranéen que la COP 27 de Sharm el-Sheikh accueille pour la première fois, et dont nous serons partenaires. Un événement qui récompense le travail réalisé ces dernières années par le comité scientifique du salon.

Malheureusement, la situation économique n'est pas réjouissante. Le prix du gaz n'a cessé d'augmenter depuis 2021 et la guerre en Ukraine a transformé cette tendance du marché en une urgence nationale, qui affecte l'industrie manufacturière et les services, jusqu'au pouvoir d'achat des européens, notamment les Italiens.

La durabilité constitue l'une des pierres angulaires du plan de relance de l'Italie, qui bénéficie d'une énorme somme d'argent provenant de la "Next Generation EU", le plan de prêts de la Commission européenne pour le redressement post-pandémie des différents États membres.

L'Italie recevra 209 milliards d'euros, qui lui sont versés par tranches pour atteindre des objectifs systémiques.

-Quelle est l'importance de la durabilité pour IEG dans ses salons professionnels ?

A travers Ecomondo, l'Italian Exhibition Group aspire en faveur de la durabilité. Le salon, qui fête cette année ses 25 ans, a grandi.

Il a d'abord suivi le parcours réglementaire qui régit la collecte des déchets urbains en Italie et est devenu aujourd'hui une véritable plateforme d'innovation technologique pour l'Europe et l'ensemble du bassin méditerranéen.

Nous avons installé 114.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques au Centre Expo de Rimini, ce qui rend en fait toute l'installation autosuffisante avec une production de 7 millions de kwh/an et nous permet également d'économiser 680 tonnes de CO2.

IEG économise 23 millions de litres d'eau et, grâce à notre "banque de glace", nous divisons par deux l'énergie utilisée pour le refroidissement du Centre Expo grâce à un système souterrain qui produit du froid la nuit et le fait circuler pendant la journée.

En 2021, le groupe a activé trois nouvelles installations photovoltaïques pour une puissance totale installée de 7.525 kWc, ce qui nous permet de produire 8,5 millions de kWh d'électricité propre, soit la quantité nécessaire pour rendre tous nos sites en Italie autosuffisants. À Vicenza, nous économisons 700.000 tonnes de CO2 par an et 195.000 autres au Centre des congrès de Rimini.