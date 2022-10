Maroc: Agadir - Société Générale Maroc accompagne la dynamique des métiers des NTIC (DG)

Agadir — La Société Générale Maroc accompagne la dynamique des métiers de développeurs et de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), a indiqué Asmae Hajjami, Directeur Général de la banque. Dans une déclaration à la MAP en marge de la participation de la Société Générale Maroc à la 9ème édition de la conférence "Devoxx Morocco" ouverte mercredi à Agadir, Mme Hajjami a souligné que la banque est présente en tant que partenaire lors de cet évènement qui met en avant les métiers de développeurs et de codeurs ainsi que les nouvelles technologies de l'information .

Et d'ajouter que "la banque est ravie d'accompagner cette dynamique ainsi que la jeunesse porteuse d'espoir et de création de valeur pour elle même et pour le pays dans sa globalité", notant que la Société Générale Maroc joue un rôle de locomotive pour accompagner ces écosystèmes à travers quelque mille ingénieurs qui se sont positionnés au Maroc .

"Nous avons une stratégie de transformation digitale qui s'accélère pour développer nos propres solutions à travers un mixte intelligent qu'il faut mettre en place avec une vision et une capacité de driver les transformations sur le digital et toutes les capacités que ces métiers peuvent apporter aux entreprises et aux écosystèmes", a-t-elle relevé .

Pour sa part, Youssef Zirari, responsable de la stratégie innovation et marketing à la Société Générale Maroc a souligné que la participation de la banque à cette manifestation est l'occasion de partager l'expérience dans le domaine digital et de s'informer de nouvelles tendances mondiales dans le secteur de technologie et d'innovation.

De son côté, Mona Tkitou, de la Direction des ressources humaines à la Société Générale Maroc a indiqué que la banque à travers sa participation à cet événement ambitionne de rencontrer la communauté des jeunes codeurs et de partager avec eux autour de leurs attentes.

Najoua Bensouda, COO à Société Générale Maroc, a quant à elle, mis en avant l'importance de la participation de la banque à cette manifestation dédiée à la nouvelle technologie et à l'échange avec la communauté des développeurs du monde entier en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.

Et d'ajouter que cet événement est l'occasion pour rencontrer les jeunes et partager l'expérience de la banque dans le domaine de la transformation digitale grâce à des équipes marocaines et un travail collectif .

Partenaire de cet événement international organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Société Générale Maroc apporte à cette occasion sa contribution et son expertise en tant que banque ayant concrétisé d'importantes avancées dans le cadre de sa transformation digitale, initiée il y a quelques années dans le cadre du plan "Avenir 19-23", et consolidée il y a quelques mois par le lancement de l'ambitieuse stratégie "Jossour 25".

La participation de Société Générale Maroc à cette nouvelle édition de Devoxx Maroc, grand-messe technologique qui prône l'innovation et le partage d'expertise entre des développeurs issus du monde entier, reflète les ambitions de la banque ainsi que son positionnement en tant que pôle d'excellence sur les compétences digitales.

Depuis son lancement, "Devoxx Morocco" propose des rencontres autour des nouvelles technologies du numérique : Cloud, Big Data, DevOps, Mobile, IoT, AI, Blockchain, Robotique, Entrepreneuriat, Innovation et créativité.

La 9ème édition de cette conférence est organisée par xHub et le Conseil de la Région Souss-Massa en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Souss-Massa, le Centre Régional d'Investissement (CRI) Souss-Massa et la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Souss-Massa.