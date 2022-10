Afrique de l'Ouest: Les pays de l'UEMOA invités à apporter "une réponse collective" à la crise sécuritaire

Dakar — Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a invité, vendredi, à Dakar, les pays membres à faire preuve de détermination et de solidarité, afin de trouver "une réponse collective" à la situation sécuritaire "extrêmement préoccupante et complexe" au sein de l'espace communautaire.

"Seule la détermination et la solidarité peuvent nous permettre de surmonter cette grave crise sécuritaire. Plus que jamais, nous devons être une union consciente de sa communauté de destin", a dit l'ancien ministre du Budget, puis de l'Economie et des Finances du Sénégal.

Il intervenait à une réunion ministérielle préparatoire de la cinquième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité de l'UEMOA, sous la présidence de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall.

"Nous mesurons tous la complexité de la situation sécuritaire actuelle au sein de notre espace communautaire. Sans être alarmiste, nous devons constater que celle-ci est extrêmement préoccupante, particulièrement dans certains de nos pays", a déclaré Abdoulaye Diop.

Les attaques répétées des groupes terroristes, le changement de leur mode opératoire et l'extension de leurs zones d'opération "montrent leur détermination à mettre à mal" la sécurité individuelle et collective des Etats membres de l'UEMOA, a-t-il noté, relevant en même temps "la crise humanitaire" engendrée par ces attaques.

Abdoulaye Diop a cité une étude de l'index mondial du terrorisme de l'Institut d'économie et de paix (Australie), selon laquelle l'Afrique subsaharienne "enregistre 48 % du nombre total de décès dus au terrorisme", les pays membres de l'UEMOA figurant "parmi les plus touchés par le terrorisme en 2022".

Il en conclut que le "drame sécuritaire" vécu par les pays concernés "exige une réponse collective à la hauteur des enjeux", avant de saluer les efforts fournis par les autorités de l'UEMOA dans la mise en œuvre d'actions et de projets visant à trouver des solutions à cette situation.

"La paix et la sécurité sont des prérequis pour la mise en œuvre effective de l'ensemble des politiques et programmes de l'UEMOA", a-t-il déclaré.

Aïssata Tall Sall a salué les efforts fournis par l'UEMOA pour "bâtir un espace communautaire harmonisé, intégré et prospère".

"Cependant, la situation politique et sécuritaire de l'UEMOA menace les acquis de l'intégration et le développement socioéconomique des Etats" membres de cet espace communautaire, a-t-elle souligné.

Aïssata Tall Sall a invité ses pairs à "mettre davantage en synergie" leurs efforts, capacités d'alerte et de prévention pour aider les pays membres de l'UEMOA à faire face aux "crises multiformes" auxquelles ils sont confrontés.