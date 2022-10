Ile Maurice: Le prix de l'huile alimentaire baisse

Les consommateurs pourront souffler un peu à partir du 10 octobre avec la baisse annoncée du prix de l'huile comestible après la chute des prix des matières premières.

Un léger soulagement pour les consommateurs. L'huile comestible de la marque 'Smatch' de la State Trading Corporation (STC), vendu à un prix subventionné de Rs 75 le litre depuis le mois d'août, a rapidement pris les étagères et les autres marques sont à plus de Rs 100 le litre. Toutefois, dans les jours à venir, le prix de cette commodité connaîtra une baisse. A commencer par les huiles de table de l'entreprise Moroil. A partir du lundi 10 octobre, les prix connaîtront une baisse. Le prix des matière premières a baissé, annonce la presse internationale. Selon nos recoupements, les autres marques d'huile alimentaire devraient suivre la même tendance éventuellement, indiquent les importateurs.

D'ailleurs, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a affiché que l'indice des prix alimentaires a enregistré une baisse importante en juillet, particulièrement due à la baisse du prix de l'huile végétale de 19,2 % entre juin et juillet pour atteindre le niveau le plus bas depuis dix mois. Pour l'huile de palme, il est soutenu que c'est en raison d'une production importante pour l'exportation en Indonésie et pour l'huile de tournesol, c'est dû à la faible demande mondiale.

"La baisse du prix de l'huile sur le marché mondial et la légère baisse au niveau du fret aura un effet positif sur les prix sur les nouvelles cargaisons. Valeur du jour, le cours est normal. Il y a des fournisseurs qui ont pu saisir ces opportunités.Il y aura donc une baisse du prix de l'huile alimentaire sur le marché local. La population en bénéficiera dans les jours à venir", a fait comprendre Pritam Dabydoyal, directeur de P&P International, importateur. L'huile végétale est importée de la Malaisie, celle de Soja de l'Argentine et l'huile de tournesol de l'Ukraine et de l'Egypte, cite-t-il.

Pour Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des Consommateurs de Ile Maurice (ACIM), bien que ces prix soient bien plus élevés que l'année dernière, cette baisse pèsera moins lourd pour les consommateurs. Il espère qu'il y aura davantage de baisse dans les prix.