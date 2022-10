Ile Maurice: Trafic de zamal entre Maurice et la Réunion - Deux frères d'origine mauricienne parmi les condamnés

La justice réunionnaise a tranché mardi dans l'affaire de la saisie de 30 kg de zamal qui devaient être transportés à Maurice. Deux des condamnés sont des Mauriciens qui vivent à l'île sœur.

Ils figurent parmi les six personnes qui ont été condamnées mardi par le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Deux frères âgés de 37 et 39 ans ont écopé d'une peine d'emprisonnement d'un an et de deux ans respectivement. Ces derniers, qui sont nés à Maurice, vivent à l'île de la Réunion. Le benjamin a bénéficié d'une peine légère et purgera sa sentence en portant un bracelet électronique alors que l'aîné sera placé dans un centre pénitencier. Le trentenaire a l'habitude de faire des allers-retours entre Maurice et la Réunion. Il s'était retrouvé bloqué à Maurice lors du premier confinement en 2020. Il travaille pour l'un des chefs du réseau et devait de l'argent à ce dernier. Ayant été bloqué à Maurice, le Mauricien a préparé l'envoi d'une cargaison à son retour à la Réunion

Le trafic avait été démantelé en juin dernier au port de Sainte-Rose. En pleine nuit, les enquêteurs avaient saisi 30 kg de zamal prêts à être acheminés vers Maurice. Selon la presse en ligne réunionnaise zinfos974, un témoin, alerté par d'étranges signaux lumineux et le bruit d'un bateau qui démarrait à cette heure tardive, avait mis les gendarmes au parfum. A leur arrivée, les agents sont tombés sur deux individus dans un véhicule. La police est intriguée car l'un des hommes était trempé. Quatre sacs de zamal de 30 kg chacun sont retrouvés. L'un des suspects avait plongé en mer pour tenter de récupérer un sac tombé à l'eau.

Après deux ans d'enquête, les six protagonistes arrêtés n'ont eu que très peu de choix pour reconnaître plus ou moins leur implication. L'un des trafiquants était déjà fiché pour trafic de stupéfiant entre Maurice et La Réunion. Ils ont tous écopé d'une peine entre un à trois ans. Le cerveau de la bande a écopé la plus lourde peine, soit trois ans de prison.