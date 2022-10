Afrique: Al Omrane - Un RNPG de 127 MDH au S1-2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) Al Omrane s'est établi à 127 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de cette année, contre 203 MDH une année auparavant. "La conjoncture internationale ayant marqué le premier semestre de cette année a fortement impacté la reprise économique nationale. Pour le secteur immobilier, les tensions inflationnistes engendrées par le contexte géopolitique en Europe se sont traduites par un renchérissement des matériaux de construction et des difficultés d'approvisionnement", indique le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Face au contexte particulier du premier semestre 2022, Al Omrane a maintenu ses efforts en synergie avec les autorités centrales et territoriales, et en ligne avec la stratégie du "Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville", afin d'assurer au mieux son rôle de locomotive du secteur et de principal pourvoyeur des unités d'habitat au Maroc de manière directe ou indirecte à travers les partenaires privés, affirme le Groupe.

Ainsi, au terme du 1er semestre, le Groupe a mis en chantier 3.613 unités et achevé 2.668 unités de production nouvelle, fait savoir le communiqué, notant que pour les projets de mise à niveau urbaine, les mises en chantier ont porté sur 28.030 unités et les achèvements sur 25.625 unités.

Par ailleurs, et grâce au déploiement de son plan quinquennal PACT 2025, à la mobilisation de ses collaborateurs et de ses partenaires institutionnels, le Groupe affirme avoir maintenu le cap de son plan de développement.

Le chiffre d'affaires consolidé au titre du premier semestre s'est ainsi établi à 1,698 milliard de dirhams (MMDH), contre 1,668 MMDH au S1-2021. Sous l'effet de la hausse des coûts de construction et des intrants et de l'évolution du mix-produits vers les projets d'utilité publique, le résultat d'exploitation s'est chiffré, lui, à 178 MDH, contre 283 MDH un an plus tôt.

Au volet perspectives, le Groupe Al Omrane, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan quinquennal PACT 2025, indique poursuivre la réalisation de sa vision stratégique et les différentes réformes engagées, reposant sur les orientations royales, les politiques gouvernementales, le nouveau modèle de développement, la réforme profonde des établissements et entreprises publiques et la régionalisation avancée.

"Le Groupe continuera à s'adapter comme il l'a toujours fait, aux différentes mutations que connait le Maroc et le secteur, avec les politiques publiques à venir issues notamment du dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat, tout en œuvrant à consolider son plan de développement managérial, les principes de bonne gouvernance et l'ancrage d'un système de valeurs d'une entreprise citoyenne engagée sur la voie du progrès", relève Al Omrane.

En outre, et en tant qu'axes stratégiques du Groupe, le développement durable, la RSE, la recherche et développement et la digitalisation seront renforcés par la mise en œuvre de plusieurs projets actuellement en cours, conclut le communiqué.