Maroc: Le déficit commercial continue de se creuser

Hausse des importations de la majorité des groupes de produits, selon l'Office des changes Le déficit commercial s'est creusé à fin août 2022. Selon l'Office des changes, qui vient de rendre public les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, il a augmenté de 56,1% (77.179MDH) au cours du mois dernier. Les récents indicateurs montrent que les importations ont atteint 491.572MDH au titre des huit premiers mois de l'année 2022, contre 339.564MDH à fin août 2021. Ce qui correspond à une hausse de 44,8% équivalant à +152.008MDH. En parallèle, les exportations se sont accrues de 37% (+74.829MDH) pour se situer à 276.807MDH à fin août 2022 contre 201.978MDH une année auparavant, a relevé l'Office des changes indiquant que le taux de couverture perd 3,2 points (56,3% contre 59,5%).

La hausse des importations de la majorité des groupes de produits est à la base de l'augmentation des achats de marchandises, a expliqué l'Office des changes soulignant que la facture énergétique a atteint 103.058MDH à fin août 2022 contre seulement 45.160MDH à fin août 2021.

Des indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'aout dernier, il ressort que " cette évolution est tributaire de l'élévation des achats du gas-oils et fuel-oils (+27.967MDH) due à la hausse des prix qui ont plus que doublé (10.101DH/T contre 4.900DH/T) ", selon les précisions de l'Office qui constate, en parallèle, une augmentation de 11,5% des quantités importées.

A noter que les importations des demi-produits ont augmenté de 53,1%, en raison de la forte croissance des achats de l'ammoniac qui ont atteint 13.585MDH contre 4.044MDH un an auparavant.

Selon toujours l'Office, l'accroissement des achats des produits alimentaires, qui ont bondi de 51,6% (+20.749MDH) s'explique par la hausse des achats qui ont plus que doublé sous l'effet des prix en augmentation de 54,7% tandis que les quantités importées ont progressé de 32,3% au cours de la même période.

Il ressort en outre que les importations de l'orge ont connu également une augmentation importante de +2.577MDH (3.170MDH à fin août 2022 contre 593MDH une année auparavant), tandis que les importations des produits bruts ont augmenté de 69,5%.

L'Office des changes attribue cette augmentation "à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont plus que doublé (+9.255MDH)".

En ce qui concerne les exportations de marchandises, les données montrent qu'elles se sont établies à276.807MDH contre 201.978MDH un an auparavant, soit une hausse de 37% ou +74.829MDH.).

L'Office précise que "cet accroissement concerne la totalité des secteurs, tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l'automobile, celui de l'agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir ".

Autres chiffres à retenir, ceux relatifs aux ventes des phosphates et dérivés qui ont progressé de 67,7% pour s'établir à 77.892MDH à fin août 2022 contre 46.446MDH à fin août 2021.

Pour l'Office, "cette hausse est attribuable à l'augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+23.488MDH) due à l'effet prix qui a plus que doublé (8.793DH/T à fin août 2022contre 4.162DH/T à fin août 2021). En revanche, les quantités exportées baissent de 15,5% ".

Au cours de cette même période, les ventes du secteur automobile se sont élevées à 66.705MDH affichant un accroissement de 29,3% (+15.121MDH) au titre des huit premiers mois de l'année 2022.

Selon l'Office, ces exportations ont atteint leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années et cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+47,3%) et celles du segment du câblage (+16,7%). Alors que les exportations du segment de l'intérieur véhicules et sièges ont accusé une baisse de 2,5%.

Il est à noter que les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se sont pour leur part établi à 55.830MDH à fin août 2022contre 44.983MDH au titre de la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 24,1% ou +10.847MDH. Ce, en raison de "la hausse simultanée des ventes de l'industrie alimentaire (+27,7% ou +6.392MDH) et celles de l'agriculture, sylviculture et chasse (+19,8% ou +4.139MDH)".

Enfin, au titre des huit premiers mois de l'année 2022, il apparait que les exportations du textile et cuire ont progressé de 28,8% ou +6.573MDH, suite principalement, "à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+31,2%ou +4.442MDH), des articles de bonneterie (+22,8% ou+1.061MDH) et des chaussures (+30,3% ou +514MDH)".