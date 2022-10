Congo-Brazzaville: Spectacle - Maman Credo et le GGK se produiront à l'IFC de Brazzaville

L'artiste musiscienne, Maman Credo, sera en featuring avec le Groupe des guitaristes kimbanguistes (GGK) de Brazzaville, le 12 novembre prochain à l'Institut français du Congo (IFC), à la faveur d'un grand concert dénommé " Zaba ".

Le concert se tiendra en prélude aux ateliers de formation et à la première édition du festival Zaba. C'est une fusion symphonique sur une voix folklorique que Maman Credo et le groupe des guitaristes kimbanguistes feront découvrir au public. Ce sera un moment pathétique où les uns interprèteront les compositions des autres, vice-versa, avec comme instruments tels la contrebasse, le violon, le saxo, la guitare sèche, la flute, la clarinette, le piano et bien d'autres. Les ateliers et le festival Zaba auront lieu du 2 au 19 février 2023, à l'IFC.

Ce festival a pour but de revaloriser la musique folklorique du Congo et d'Afrique. Des ateliers d'apprentissage aux instruments locaux seront organisés avant la tenue du festival sur le thème " Dieu dans ma culture ". Les ateliers au programme porteront sur la danse et instruments folkloriques, le dossier artistique, la gestion financière, la musique folklorique sur partition, la technique vocale. Ces ateliers de formation et de partage s'adressent aux artistes mais surtout aux femmes dont l'âge varie entre 15 et 50 ans. Ils auront deux phases, dont une théorique et l'autre pratique, avec pour mission de sensibiliser la population à prendre conscience des richesses linguistique et folkloriques. A la fin de ces ateliers, une restitution sera faite à travers un spectacle.

Notons que les ateliers Zaba ont pour objectifs d'informer et de former dans le secteur culturel, en particulier les femmes, de les rendre autonomes, de redonner vie à la musique féminine, de servir de cadre d'expression, de développer les échanges et partages, de revaloriser les richesses linguistiques et folkloriques du Congo et d'Afrique.

Ils demandent à toutes les personnes physiques et morales de les accompagner dans cette vision noble qui renforce les liens entre le monde actuel et les cultures ancestrales. " Un homme sans culture est semblable à une feuille de papier sans écrits, sans relief. Il est donc indispensable pour tout être humain de connaître sa culture et celle d'ailleurs afin de solidifier les rapports existants entre les humains pour un monde meilleur ", a signifié Maman Crédo.