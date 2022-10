Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le budget 2023 arrêté à plus de cinquante-deux milliards de FCFA

Le comité de direction de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), présidé par Louis Bakabadio, a adopté, le 6 octobre à Brazzaville, le budget 2023 à la somme de 52 092 543 462 F CFA, contre 49 307 773 521 F CFA en 2022, soit une augmentation de 5,65%.

Le budget 2023 de l'UMNG prend en compte plusieurs charges financières dont le point d'indice 450, les promus 2022 et 2023 du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, les heures complémentaires de vacations ainsi que d'encadrement des mémoires et thèses des années académiques 2020-2021 et 2021-2022, des heures complémentaires des enseignants fonctionnaires (896 494 000 FCFA) et des enseignants contractuels (1 000 000 000 FCFA) ainsi que les vacations 2 000 000 000 FCFA.

Sont également prises en compte par ce budget les heures de surveillance des années académiques 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 dont le montant est estimé 313 532 000 FCFA, les heures supplémentaires des années académiques 2020-2021 et 2021-2022 dont le montant s'élève à 11 690 199 FCFA des ATOS fonctionnaires et 23 380 397 des ATOS contractuels ainsi que la charge financière des capitaux de décès des années 2009 à 2020 pour un montant de 431 600 736 FCFA.

Le comité de direction de l'UMNG a informé les administrateurs et l'Etat que le volet investissement s'élève à la somme de cinq milliards quatre cent millions de FCFA. Il permettra l'amélioration des structures d'accueil, notamment la construction, la réhabilitation de bâtiments et des dispositions techniques de laboratoire (matériels techniques), des dispositions informatiques (logiciels et progiciels) ainsi que l'aménagement des voiries et réseaux.

Par contre, le volet fonctionnement s'élève à la somme de 6 924 210 637 FCFA contre 7 650 426 740 FCFA en 2022, soit une diminution de 9,49%. Les administrateurs de l'UMNG ont de même examiné et adopté le rapport d'activités 2021, le compte de gestion 2021 et le compte administratif 2021.

Enfin, le comité de direction demande à la présidence de l'Université de présenter un projet de budget afin de faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour commémorer la création de l'Université. Il a été informé par la direction générale de la Fonction publique de surseoir les préavis de départ à la retraite du 1er septembre au 31 décembre 2022.