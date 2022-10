Congo-Brazzaville: Donation - Le député de Makélékélé 4 offre des fournitures scolaires aux élèves de sa circonscription électorale

Accompagné de son suppléant Ulrich Koléla et de la présidente du Groupe de réflexions et d'actions pour un Congo émergent, Bélinda Ayessa, le député Claude Ayessa de la quatrième circonscription de Makélékélé, à Brazzaville, a offert le 6 octobre des kits scolaires aux élèves et établissements de sa circonscription électorale.

Les kits scolaires offerts aux élèves et établissements scolaires de Makélékélé 4 étaient constitués de sacs, cahiers, boîtes mathématicales, matériaux didactiques... Le but étant d'encourager ces élèves à redoubler d'efforts et à bien travailler, entendu que la jeunesse est l'avenir de demain.

" Lorsque l'on pense à l'école, on pense à l'avenir et au développement du pays. Voilà pourquoi je suis venu faire ce don de kits scolaires. Car, nous savons tous que l'école est la mère des batailles. Si nous voulons avoir des cadres chevronnés demain, il nous faudra prendre en charge ces enfants et ces derniers doivent prendre au sérieux leurs études ", a indiqué le député.

Même son de cloche pour Ulrich Koléla, le suppléant. " Tout ce que je peux vous dire, c'est d'être forts, parce que sans les études vous ne pouvez être que nuls ", a-t-il conseillé.

Au nom de tous les élèves de Kinsoundi, circonscription électorale du député Claude Ayessa, Emmanuelle Nkounkou, élève du Collège d'enseignement général (CEG) de ladite circonscription, a remercié le député Claude Ayessa. " Papa honorable, vous avez eu raison de penser à nous. Ne dit-on pas que nous sommes l'avenir de demain ? Au nom de tous les élèves du CEG de Kinsoundi, nous vous disons grand merci ", a-t-il déclaré.

Pour tous les responsables des différents établissements scolaires de cette circonscription électorale, ce gente d'initiatives devrait être pérennisé afin de permettre aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions.