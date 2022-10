Congo-Kinshasa: 3ème sommet du capital humain du 6 au 8 octobre 2022 - Nkelo Bantu met en exergue la valeur ajouté du Syndicat au sein des entreprises

La plateforme Nkelo Bantu a lancé, ce jeudi 6 octobre 2022 à Kin Plaza Rotana Hôtel, la 3ème édition du Sommet du Capital Humain.

"Vers une République démocratique du Congo hautement performante", tel est le thème qui a été retenu pour cette énième rencontre, qui a été marquée par la présence du Ministre de la jeunesse, Yves Bunkulu, des acteurs économiques, des institutions et des professionnels des médias. Cette édition s'inscrit dans la charte de Nkelo Bantu qui est celle de réunir les employés et les employeurs en vue de créer un dialogue social, d'évaluer les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les différents acteurs pour une optimisation de la société.

Initiée par la Société d'exploitation industrielle et commerciale (SODEICO), cette troisième édition a rassemblé des acteurs économiques majeurs autour du capital humain, dans le but de renforcer leurs capacités.

Car, une RDC hautement performante, est celle qui a un projet sur le long terme en ce qui concerne le capital humain. Raison pour laquelle, il est impératif d'investir dans le peuple congolais sur ses compétences et ses expertises.

Pour le DG de la SODEICO, Djo Moupondo, la particularité de cette édition, a-t-il soutenu dans son mot de bienvenu, est celle de mettre en exergue la valeur ajoutée et le rôle du syndicat, sa collaboration avec les employés au sein d'une entreprise en vue d'une meilleure productivité. Outre cela, il a aussi fait mention de la table ronde des médias, offrant aux professionnels des médias un cadre pour s'exprimer quant à l'exercice de leur travail et les défis à relever.

"Nous avons remarqué que le secteur ou l'industrie des médias est quasi inexistant. On a beaucoup de médias mais il n'y a pas une réelle économie et il faut qu'on essaie de voir comment on peut optimiser ça. Pour pouvoir optimiser l'industrie du secteur des médias, nous devons parler avec les gens qui sont dans les médias ", a-t-il ajouté.

Après la cérémonie du lancement du sommet, les professionnels des médias ont pu se réunir autour d'une table ronde, en présence du Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Ensemble avec différents intervenants, ils ont évoqués la problématique du marché de la publicité dans les médias locaux. Tout en plaçant les mots sur les maux, en toute honnêteté, d'autres journalistes ont fait mention des réalités du terrain, et des pistes des solutions pour un meilleur service.

Spécialisé dans la gestion des ressources humaines en RDC depuis 1987, "SODEICO Manpower" est membre d'un consortium international fournissant l'expertise technique, la gestion des projets ainsi que l'augmentation de la productivité.