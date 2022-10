Congo-Kinshasa: Plan stratégique ?

La défense de l'intégrité et de la souveraineté de la République Démocratique du Congo (RDC) est et restera une cause aussi noble que la recherche du bien-être du peuple congolais.

Un combat et une lutte de tous les jours qui, seule, permet de se mettre au-dessus de la mêlée face aux plans diaboliques des ennemis de la paix et voisins, guidés par leurs appétits gloutons. Plus de trois ans après son avènement à la tête de la République Démocratique du Congo, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entend manifestement passer à l'attaque. Par le remue-ménage qu'il a opéré au sein des Forces armées de la RDC, avec la nomination du général Tshiwewe comme Chef d'état-major, le Commandant suprême a surement mis le cap sur des mesures chirurgicales contre tous les infâmes qui continuent à endeuiller la partie Est de la République Démocratique du Congo, sous les yeux complices de la Communauté internationale.

D'aucuns estiment que le Chef de l'Etat devrait creuser profond pour bouter dehors tous les infiltrés encore en activité dans l'armée, depuis les opérations de brassage et de mixage de triste mémoire. Du reste, au vu des enjeux liés à la situation sécuritaire de l'heure, le dernier virage est peut-être amorcé pour la frappe tant attendue contre les hors-la-loi, les rebelles du M23 et leur parrain le Rwanda, après plusieurs tentatives de résolution du différend par la diplomatie. La nouvelle équipe du commandement de l'armée nationale devra donc se démarquer par de loyaux services, tout en respectant les textes et les lois du pays. Halte à la trahison.

Halte au clientélisme et à toutes les formes d'antivaleurs susceptibles de maculer tous les efforts consentis pour la sauvegarde de la cohésion et de l'unité nationales. Indépendante depuis plus de six décennies, la RDC n'a pas vocation à s'appuyer éternellement sur la puissance extérieure pour lever des options contre quiconque menacerait sa souveraineté. Mêmement pour des décisions en rapport avec les blocs pétroliers. Le temps de l'ingérence est révolu. Halte aux conseillers-pollueurs. Pourvu que les retombées soient favorables aux congolais...