Congo-Kinshasa: Pénurie de l'électricité à Mont-Ngafula /Kindele - La population en appelle aux autorités de la ville pour une solution adéquate

Depuis 5 mois, les habitants du quartier Kindele, dans la commune de Mont-Ngafula, connaissent des difficultés de desserte en du courant électrique. Lors de la descente des journalistes de La Prospérité mercredi 5 octobre 2022, ils ont exprimé leur cri de détresse aux autorités urbaines, les appelants à l'intervention afin de trouver une solution adéquate.

Les habitants disent être dans une situation compliquée ou tout est bloqué et il n'y a pas moyen de faire normalement "son business à cause de cette pénurie qui favorise également l'insécurité".

Miriam Mbula, une étudiante de l'UPN habitant ce quartier, désapprouve cette situation qui l'empêche de bien accomplir ses tâches en tant qu'étudiante. "Nous n'avions pas d'électricité il y a de cela 5 mois, nous veillons des nuits et des jours sans l'électricité alors qu'il y a les gens qui dorment et se réveillent avec l'électricité chaque jour. Pour ne pas aller loin, tout près de nous il y a L'ISTM et les cliniques universitaires qui ont de l'électricité 24h/24, alors que nous sommes les voisins et nous avons du mal à faire la lecture la nuit à cause du courant et aussi, on ne sait plus suivre les informations à la télévision. Bref, aucun moyen de distraction", déplore-t-elle.

Un autre habitant préférant garder l'anonymat a réagi en ces termes : " Nous ne recevons plus le courant il a déjà 5 mois. Une souffrance inimaginable pour nous les vendeurs de vivre frais. Il faut à chaque fois aller jusqu'au rond-point-Ngaba pour chercher la glace afin de mettre dans le réfrigérateur pour que les denrées ne s'abiment".

Pour beaucoup, cette situation de manque de l'électricité gratifie le système Kuluna pendant la nuit. Les habitants de Mont-ngafula, en général, et ceux de Kindele, en particulier, exigent un changement radical.