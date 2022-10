Angola: Le ministre promet de relancer le secteur agricole à Zaire

Mbanza Kongo (Angola) — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, a promis, jeudi, à Mbanza Kongo, de faire de la province de Zaire un important producteur d'œufs et de viande de poulet.

Intervenant dans le cadre de l'acte national d'ouverture de la campagne agricole 2022/2023, le gouvernant a indiqué que le programme de développement de l'agriculture familiale démarrera dans les prochains jours dans la région, à l'instar de ce qui se passe dans les 18 autres provinces du pays.

À l'époque, il a été pénalisé pour le fait que Zaire était la seule région d'Angola qui a cessé de bénéficier du programme susmentionné, au cours du quinquennat 2017/2022.

Il a promis de contourner cette situation et de mettre la province en tête en ce qui concerne la production agricole, avec un appui en moyens et des conseils techniques multiformes. Le ministre a souligné, à l'occasion, le climat favorable, la fertilité des sols et les ressources en eau dont dispose la région, y compris la force et la détermination de la population locale.

Il a également annoncé l'intention de son département de développer "agro-jovem", un programme spécifique destiné aux jeunes et visant à émanciper cette couche de la société dans la pratique de l'agriculture.

A cet effet, il a demandé la collaboration des autorités traditionnelles et des administrateurs municipaux de la région, qui doivent céder, en temps voulu, des parcelles de terre à ceux qui se consacrent à la pratique de l'agriculture et de l'élevage animal et avicole.

Il a reconnu la grande contribution des femmes en matière d'agriculture, notant que plus de 90% de la nourriture consommée dans le pays est produite par les femmes.

Il a encouragé une augmentation de la production agricole, tant par les entreprises du secteur que par les familles paysannes qui ont la possibilité d'exporter le surplus vers la République démocratique du Congo (RDC) voisine.