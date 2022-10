Sud-Soudan: La vocation est un mystère - Partager la Parole de Dieu avec ceux qui ne l'ont jamais entendue

Juba — La simplicité et la gentillesse, le sentiment d'appartenance et surtout la façon d'accueillir les gens, de les écouter et de leur faire confiance sont quelques-unes des caractéristiques qui ont poussé un jeune homme à rejoindre les Comboniens.

Tap Simon Yomkuey est un missionnaire combonien du Soudan du Sud qui a prononcé ses premiers vœux religieux le 23 mai 2020. "Pourquoi ai-je décidé de devenir combonien ? Une vocation est un mystère", a-t-il déclaré. J'ai toujours perçu un élément d'égalité entre les Comboniens que j'ai rencontrés dans ma paroisse de Bahry. Personne ne se considérait plus grand que les autres, et cela m'a motivé à les rejoindre.

Mon rêve est de partager la Parole de Dieu avec ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'entendre. Tendre la main à ceux qui sont abandonnés et vaincus, comme ceux qui vivent dans les bidonvilles. Nous devons les aider à résoudre leur état d'abandon et aussi nous opposer à ceux qui cherchent à les isoler de la société. Les gens doivent comprendre que nous sommes tous les mêmes, même si nous avons des talents différents. La seule différence est la façon dont nous les utilisons."

"Au cours de ces années, poursuit le missionnaire, j'ai appris à vivre avec des personnes d'origines, de cultures et d'idées différentes. J'ai également beaucoup appris de leurs sacrifices. Quand je pense à notre fondateur Daniele Comboni, je ressens la passion qu'il avait pour apporter la Parole de Dieu à ceux qui n'en avaient jamais entendu parler ; il a fait beaucoup de sacrifices et s'est mis à la place des autres."

A Juba, Simon a rencontré le père Luigi Okot, provincial combonien du Sud Soudan, qui l'a impliqué dans un programme d'un an appelé "Come and See", au cours duquel, chaque dernier samedi du mois, ils rencontraient de nombreux aspirants, garçons et filles, dans la maison provinciale. "Ils nous parlaient des vocations, nous fournissaient des brochures sur la vie de Comboni et d'autres matériels. Après un an, en 2014, j'ai été admis au pré-postulat de six mois, suivi d'une expérience en paroisse. J'ai ensuite déménagé à Nairobi pour le postulat, où j'ai suivi un cours de philosophie de trois ans, suivi d'un noviciat de deux ans à Namugongo, en Ouganda.

Après le noviciat, j'ai été affecté au scolasticat de Pietermaritzburg, en Afrique du Sud. "Je n'ai pas pu rendre visite à ma famille - je ne les avais pas vus depuis 2018 - car l'Ouganda était soumis au blocus de Covid. En attendant, j'ai saisi l'occasion de séjourner dans la communauté combonienne qui aide les Sud-Soudanais déplacés en Ouganda. Lorsque les frontières ont finalement été ouvertes, je suis retourné à Juba et, avant que l'Afrique du Sud ne puisse les refermer, je suis entré dans le pays."