Nigeria: Gernot Rohr révèle avoir tenté de faire jouer Musiala pour les Super Eagles

L'ancien sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, a révélé qu'il avait essayé de convaincre le jeune Jamal Musiala du Bayern Munich de jouer pour le Nigeria.

Dans une interview accordée à Owngoal, Gernot Rohr révèle qu'après avoir repéré Jamal Musiala en 2019 alors qu'il était encore dans l'équipe des cadets des Bavarois, il l'a approché afin de le convaincre de jouer pour le Nigeria. Musiala est né en Allemagne d'un père nigérian et d'une mère britannique.

L'attaquant de 19 ans a choisi de représenter l'Allemagne au niveau senior après avoir joué pour l'Angleterre.

" J'aurais aimé pouvoir convaincre Musiala de jouer pour le Nigeria, mais il a choisi de jouer pour l'Allemagne. C'est un joueur merveilleux, je l'ai rencontré quand il avait 17 ans, et j'ai parlé avec ses agents et ses parents. A cette époque, il n'arrivait pas à prendre une décision, et puis un an plus tard, il est devenu ce qu'il est maintenant, et c'est tout. ", a déclaré Gernot Rohr

Le technicien allemand a été limogé par la Fédération nigériane de football en décembre 2021.