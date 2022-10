Maroc: Province d'Errachidia - M. Ait Taleb lance les services de deux centres de santé rural de premier niveau

Errachidia — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a procédé, vendredi, au lancement des services de deux centres de santé rural de premier niveau dans la commune d'El Kheng et à Bni Moussi (commune de Chorfa M'daghra), dans la province d'Errachidia.

M. Ait Taleb était accompagné du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchaab Yahdih, du président du Conseil de la région, Hro Abrou, du président du Conseil de la province d'Errachidia, Habib Aboulhassan, du président du Conseil de la commune, Said Karimi, de députés et d'acteurs de la société civile.

Cette initiative intervient en application des Hautes Instructions Royales relatives au lancement d'une profonde réforme et réhabilitation du secteur de la santé et dans le cadre du développement de l'offre de soins pour accompagner le chantier royal de la protection sociale générale.

Le centre de santé rural de premier niveau d'El Kheng a été construit sur une superficie de 200 m², avec une enveloppe budgétaire globale de 950.000 Dirhams.

Cette structure, qui servira une population de 7.200 habitants, est équipée de dispositifs médicaux et biomédicaux modernes et de qualité. Elle est doté d'une salle d'accueil, d'une salle d'attente, d'une salle d'examen médical, d'une salle de soins, d'une salle dédiée au programme de la santé de la mère et de l'enfant et de la santé reproductive, d'une salle d'urgence et de contrôle, d'une pharmacie et d'autres espaces administratifs et sanitaires.

Cet établissement offrira des prestations diversifiées, dont le contrôle épidémiologique, les consultations de médecine générale, les soins infirmiers, ainsi que le suivi de la santé de la mère et de l'enfant, des maladies chroniques (Diabète, Tension artérielle), de la santé scolaire et de la santé des jeunes et des adolescents, en plus des services de l'éducation sanitaire.

Le centre de santé rural de premier niveau de Bni Moussi a été construit sur une superficie également de 200 m², avec une enveloppe budgétaire globale de 550.000 Dirhams. Il est équipé de dispositifs médicaux et biomédicaux modernes et de qualité.

Il est également doté de salles d'accueil, d'attente, d'examen médical et de soins, ainsi que d'une salle dédiée aux programmes de la santé de la mère et de l'enfant et de la santé reproductive, d'une salle d'urgence et de contrôle, d'une pharmacie et d'autres espaces administratifs et sanitaires.

Cet établissement servira une population de 8.700 personnes et offrira les prestations suivantes : le contrôle épidémiologique, les consultations de médecine générale, les soins infirmiers, le suivi de la santé de la mère et de l'enfant, le suivi des maladies chroniques (Diabète, Tension artérielle), la santé scolaire et le suivi de la santé des jeunes et des adolescents, en plus des services de l'éducation sanitaire.

Aussi et afin de garantir le bon fonctionnement de ce centre, deux logements de fonction ont été mis à la disposition du personnel.

Ces deux projets permettront d'améliorer l'offre de soins dans la province d'Errachidia et de faciliter l'accès aux services de santé de base pour la population.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Ait Taleb a souligné que ces deux centres de santé rural de premier niveau permettront de promouvoir la santé primaire et préventive en milieu rural.

Ces deux structures sont dotées d'un système d'information intégré qui permet de rapprocher les centres à l'environnement médical et sanitaire, ainsi que de permettre d'offrir aux citoyens les meilleurs soins de proximité, en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Le système d'information intégré permet aux patients de disposer d'un dossier médical numérique à même d'améliorer et de faciliter le processus de prise en charge au niveau régional et national.