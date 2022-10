Maroc: Errachidia - M. Ait Taleb lance les services du CHR Moulay Ali Chérif après son extension et aménagement

Errachidia — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a procédé, vendredi à Errachidia, au lancement des services du Centre Hospitalier Régional (CHR) Moulay Ali Chérif après son extension et aménagement.

M. Ait Taleb était accompagné du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchaab Yahdih, du président du Conseil de la région, Hro Abrou, du président du Conseil de la province d'Errachidia, Habib Aboulhassan, du président du Conseil de la commune, Said Karimi, de députés et d'acteurs de la société civile.

Cette initiative intervient en application des Hautes Instructions Royales relatives au lancement d'une profonde réforme et réhabilitation du secteur de la santé et dans le cadre du développement de l'offre de soins pour accompagner le chantier royal de la protection sociale générale.

Ce centre hospitalier régional, qui vient renforcer l'offre de soins au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, est construit sur une superficie couverte de 13.864 m² et cible une population de 2 millions de personnes.

Cet établissement, qui est équipé de dispositifs médicaux et biomédicaux, est doté d'une capacité litière de 262 lits, dont 69 pour l'unité de médecine, 60 pour l'unité de chirurgie, 76 pour l'unité de la mère et de l'enfant, 25 pour l'unité des maladies thoraciques et 11 pour l'unité de réanimation, en plus de 8 lits pour l'unité de post-anesthésie.

Le centre contient aussi une unité de radiologie, avec 4 salles de radiologie et 2 salles de scanner, une unité technique d'accouchement, avec 8 salles, un complexe chirurgical, composé de 6 salles, en plus de 13 salles d'urgences.

Il est à noter qu'une enveloppe budgétaire globale de 225 millions de Dirhams a été allouée à l'extension et l'équipement de ce projet dans sa première phase.

La deuxième phase portera sur le réaménagement de l'hôpital médical de jour pour arriver à une capacité litière de 25 lits et de l'hôpital chirurgical de jour pour une capacité litière de 15 lits, en plus de la mise en place d'autres installations pour la pharmacie, les salles d'examens externes et de diagnostic fonctionnel, d'une unité de stérilisation, d'une salle d'accueil et d'accompagnement, des bureaux d'administration, d'une cuisine et d'autres espaces.

Cet établissement de santé garantira des services de proximité de qualité au profit de la population de la région de Drâa-Tafilalet et réduira les déplacements vers d'autres régions pour les soins et l'hospitalisation.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Ait Taleb a indiqué que cette structure hospitalière de plus de 260 lits a mobilisé un budget d'investissement de 225 millions de Dh, soulignant qu'il s'agit d'une "valeur ajoutée" pour la région de Drâa-Tafilalet, notamment pour la ville d'Errachidia.

L'objectif de ce projet est de répondre aux besoins de la population dans le domaine sanitaire, a-t-il poursuivi, faisant savoir, dans le même sens, que le ministère de la Santé et de la Protection sociale est en train de palier au problème d'insuffisance de ressources humaines du secteur de la santé à l'échèle nationale.

Le ministre a relevé que le développement des structures sanitaires dans la région de Drâa-Taflalet est "très prometteur", comme en témoigne notamment le lancement prévu en 2023 du projet de construction d'un Centre hospitalier régional (CHU) à Errachidia, dans le cadre de la mise en œuvre du chantier royal relatif à la réforme du système de santé.

M. Ait Taleb a souligné que les différents établissements en cours de construction et ceux en phase d'étude permettront une certaine gestion territoriale du secteur de la santé, en collaboration avec des collectivités territoriales.