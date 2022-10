Afrique: FAAPA - L'AG adopte l'élargissement du Conseil exécutif et la création d'un Comité d'honneur

Rabat — La 6ème Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) a adopté, vendredi à Rabat, deux propositions portant sur l'élargissement des membres du Conseil exécutif de la Fédération et la création d'un Comité d'honneur.

Ces deux propositions ont été soumises à l'Assemblée générale par le Conseil exécutif de la FAAPA, présidé par M. Khalil Hachimi Idrissi.

Le nombre des membres du Conseil exécutif de la FAAPA a été, ainsi, porté à onze, au lieu de neuf actuellement.

L'Assemblée générale a également approuvé les candidatures de l'Agence ghanéenne de presse (GNA), de l'Agence guinéenne de presse (AGP) et de l'Agence gabonaise de presse (AGP) pour devenir membres du Conseil exécutif.

En outre, l'Assemblée générale a approuvé la création d'un Comité d'honneur, qui sera composé d'anciens Directeurs généraux d'agences de presse africaines et d'éminentes personnalités, le but étant de défendre les objectifs de la FAAPA et mener des réflexions sur son avenir.

L'Assemblée générale a également adopté un amendement du Grand prix de la FAAPA dans le but de préciser les critères concernant le choix des candidatures, tout en facilitant la tâche aux agences de presse.

Cet amendement permettra aussi l'ouverture du Prix sur d'autres domaines, à savoir la culture et l'innovation.

Par ailleurs, la deuxième journée de cette Assemblée générale a été marquée par l'examen des propositions de formation au profit des journalistes et cadres des agences membres notamment dans les domaines du community management, de l'intelligence artificielle, du marketing commercial et des techniques rédactionnelles.

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l'information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.