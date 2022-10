Maroc: Le rapport d'activités de la FAAPA met en lumière le rôle de la fédération dans la diffusion des informations en période de pandémie (SG de la FAAPA)

Rabat — Le rapport d'activités de la Fédération Atlantique des Agences de Presses Africaines (FAAPA) met en lumière le rôle indéniable de la fédération dans la diffusion des informations en période de pandémie de Covid-19, a affirmé, vendredi à Rabat, le secrétaire général de la FAAPA, Mohamed Anis.

Dans sa présentation du rapport d'activités de la FAAPA dans le cadre de sa 6ème assemblée générale, M. Anis a relevé qu'en dépit de la crise sanitaire et des événements qui ont impacté le monde des médias, la fédération a grandement contribué à la diffusion des informations concernant la Covid-19 sur son site web, dans le but de tenir les utilisateurs informés des développements de la pandémie ainsi que les mesures prises pour contrer la propagation du virus.

En effet, la FAAPA a procédé, avec l'appui de la MAP, à une large diffusion d'une newsletter quotidienne intitulée "Afrique Covid-19", dédiée à la pandémie, avec pour objectif de donner une vue d'ensemble sur l'évolution du coronavirus dans les différents pays africains, a-t-il rappelé.

De même, poursuit-il, la FAAPA a lancé le site web du réseau des femmes leaders des agences de presse africaines (NWL), plateforme professionnelle dédiée au leadership et espace de communication et de partage destiné aux journalistes et femmes leaders.

En outre, dans le cadre des activités et actions de la FAAPA visant à encourager l'excellence et l'innovation au sein des agences de presses africaines, les lauréats du grand prix de la FAAPA pour le meilleur reportage vidéo, le meilleur article et la meilleure photo ont été proclamés à l'issue de l'évaluation notifiée au secrétariat général de la fédération par les membres du jury, qui ont procédé à l'examen et à la sélection des productions présentées à ce concours.

Sur un autre volet, le conseil exécutif a examiné les différents points inscrits dans le plan d'action de la FAAPA au titre de la période 2022-2023, en s'arrêtant notamment sur l'organisation de la 7ème assemblée générale des directeurs généraux des agences de presse africaines prévue en novembre 2023, ainsi que sur la tenue des 9ème et 10ème réunions du Conseil exécutif de la FAAPA dans les pays membres.

Le plan d'action prévoit également l'organisation de conférences sur des thèmes d'actualité, tels que l'intelligence artificielle et le leadership féminin, l'organisation de séminaires de formations, la tenue du 2ème forum des directeurs de l'information et du 2ème symposium des IT managers ainsi que l'organisation de la 2ème rencontre des femmes leaders des agences de presse africaine.

Dans le domaine de la communication et du multimédia, le plan d'action de la FAAPA prévoit entre autres, le relookage et le développement du site web de la FAAPA, de même que l'organisation et la participation à des activités médiatiques et événementielles.

S'agissant de l'analyse statistique du site web de la FAAPA, les membres du conseil exécutif se sont félicités du nombre et de la fréquence des visites sur le site web, mettant en avant la nécessité de sensibiliser les services concernés pour booster la contribution à la plateforme.

Enfin, en ce qui concerne la formation, le secrétaire général de la FAAPA a rappelé qu'en raison de la situation sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19, plusieurs évènements ont été reportés.

Cependant, il n'a pas manqué de mettre en avant la reprise des cycles de formation, notamment avec l'organisation du séminaire sur le journalisme sportif en mai 2022.

La 6ème assemblée générale de la FAAPA est également marquée par l'examen du Rapport financier, du Règlement du Grand Prix FAAPA, de l'Amendement des Statuts de la Fédération, ainsi que de l'élection de membres de son conseil exécutif.

Il sera également procédé à la remise du Grand Prix de la FAAPA 2020-2021 pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, ainsi qu'à la signature de plusieurs conventions de partenariat et de coopération.

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l'information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.