Maroc: Réunions lundi à Rabat du Bureau et du Bureau élargi de l'assemblée parlementaire de l'UpM sous la présidence du pays

Rabat — La Chambre des Représentants abritera, lundi prochain, les réunions du Bureau et du Bureau élargi de l'assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (UpM), qui seront tenues sous la présidence du Maroc.

Ces réunions connaitront la participation du Parlement européen, du Congrès des députés espagnol, de la Chambre des représentants égyptienne, des Parlements turc, portugais et italien, ainsi que du Parlement marocain, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Ces réunions seront l'occasion de discuter de la situation dans la région méditerranéenne et des perspectives et défis futurs de la coopération dans cette région, précise la même source, notant que les participants passeront également en revue les activités des Commissions et du Groupe de travail, outre plusieurs questions liées à la gestion de l'Assemblée.

La Chambre des Représentants est l'un des fondateurs de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, et en a déjà assuré la présidence. La Chambre a également accueilli plusieurs sessions plénières de l'Assemblée et des réunions de ses Commissions permanentes.

L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée est un espace de dialogue et de coopération méditerranéens qui se réunit en session plénière au moins une fois par an. L'Assemblée réunit des représentants des pays de l'UE et de leurs partenaires des pays de la rive sud de la Méditerranée.

Les membres de l'Assemblée sont au nombre de 280, répartis équitablement entre les deux rives de la Méditerranée. Par ailleurs, l'Union parlementaire arabe, la Libye, le Comité européen des régions et le Comité économique et social européen participent en tant qu'observateurs permanents aux travaux de l'Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée, qui comprend quatre membres élus pour un mandat de quatre ans, coordonne ses travaux et la représente. De son côté, le Bureau élargi comprend les membres du Bureau, en plus des présidents des Commissions permanentes et du président du Groupe de travail.