Afrique de l'Ouest: Avant le sommet de Dakar - Après Faure, Embalo à Abidjan

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu ce vendredi 7 octobre 2022, avec son homologue bissau-guinéen, Umaru Sissoco Embalo, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d’Ivoire. Sur son compte Twitter, la Présidence de la République indique que « les deux Chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région et évoqué les voies et moyens de renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans notre espace communautaire ».

La situation sociopolitique et sécuritaire dans notre sous-région. Le Président Alassane Ouattara a indiqué au Président Embaló la volonté de la Côte d’Ivoire d’avoir de bonnes relations avec tous ses voisins et de contribuer au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre espace communautaire.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a remercié son homologue bissau-guinéen, Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao, pour toutes les initiatives qu’il a prises pour le règlement des crises dans notre sous-région. Le Président Umaro Sissoco Embaló a, pour sa part, informé Alassane Ouattara de l’évolution de la situation sociopolitique dans certains pays de la sous- région ainsi que du report du Sommet extraordinaire de la Cédéao, initialement, prévu, les 13 et 14 octobre 2022, à Dakar, au Sénégal.

Le Chef de l’Etat bissau-guinéen, Président en exercice de la Cédéao, a exprimé de l’organisation sous-régionale de travailler, en étroite collaboration, avec les partenaires internationaux pour trouver les moyens de lutter contre le terrorisme et renforcer la paix et la sécurité dans notre espace communautaire.

Pour terminer, le Président Embaló a indiqué que sa visite en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre d’une tournée qu’il effectue dans certains pays de la Cédéao.

A la veille, c’est Faure Gnassingbé Eyadema qui était à Abidjan. À peine rentré d’un déplacement privé en France, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu le jeudi 6 octobre, son homologue togolais Faure Gnassingbé. Il s’agissait d’une visite « d’amitié et de travail ». Mais le chef de l’État togolais est, selon plusieurs sources, également venu rendre compte de l’avancement des discussions sur les 46 militaires détenus depuis le 10 juillet au Mali. Selon Rfi, rien n’a filtré de ce tête-à-tête entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue togolais, Faure Gnassingbé.