Soudan: La Mission de l'ONU pour la Paix et le Développement se rend à Kassala

Kassala — Le Directeur Général du Secteur du Développement Social dans l'Etat de Kassala, Mustafa Mohamed Hamad, s'est entretenu avec la Mission des Nations Unies pour la Paix et le Développement, actuellement en visite dans l'Etat, dirigée par Mme Kara, sur les programmes de construction de la paix et les défis d'y confronter, ainsi que les opportunités disponibles pour les réaliser.

Hamad a indiqué, lors de la réunion tenue avec la délégation de la mission, en présence de la Directrice adjointe du Secteur du Développement Social Maria Ahmed Al-Khidr, la disposition du secteur à l'action conjointe visant à instaurer une paix durable dans les sociétés affectées par la guerre.

Il a fait l'éloge des partenariats intelligents avec les organisations de l'ONU, comme véritables organes du secteur, en affirmant d'aller en avant dans le développement du secteur et de ses divers programmes qui construiraient la paix et la paix sociale et combattraient le discours de haine.

La responsable du secteur du développement social, Maria Ahmed, a passé en revue les programmes du secteur du développement social et ses différentes activités, en faisant allusion aux défis rencontrant le processus de construction de la paix et aux opportunités disponibles pour y parvenir, en soulignant l'importance de la distribution équitable des matériaux et de la construction des capacités des communautés et des institutions.

Pour sa part, le chef de la mission de l'ONU a noté que la réunion vise à délibérer sur les programmes de construction de la paix et les défis d'y rencontrer, et à identifier les groupes communautaires visés dans le secteur et la nécessité de s'informer sur les zones de tension pour les placer à la tête des priorités de travail de la mission, en plus des arrangements du secteur pour rejeter le discours de haine et construire la paix.