Ile Maurice: Kate Emma Marie veut se battre pour les siens

À peine une vingtaine d'années entamées, et elle se voit déjà à lutter ferme pour la survie de toute sa famille. En effet, Kate Emma Marie, 21 ans, se voit confrontée à la dure réalité de la vie. Mère de deux enfants en bas âges, un fils de 3 ans et un bébé de deux mois, elle se retrouve aussi à soigner sa mère invalide suite à un accident, et aussi son époux souffrant de leucémie. "Tout n'est pas rose, mais on survit."

Des épreuves, elle continue à en traverser au cours de sa courte vie. La dernière en date a été la suspension de la pension d'invalidité de son époux. "On nous a informé que l'on allait supprimer sa pension. Mais comme en août on avait touché la pension, on ne pensait pas qu'en septembre, cette mesure allait prendre effet."

Toutefois, grâce à une âme charitable, des démarches ont de nouveau été faites et selon la jeune femme, tout serait en bonne voie, pour obtenir à nouveau une pension. "On vit grâce à la pension de ma mère. Cela nous aide pour payer les factures d'eau et d'électricité. Et aussi, cela nous aide pour que mon fils puisse aller à l'école."

Néanmoins, la jeune femme ne serait pas contre l'idée d'avoir une aide pour alléger leur quotidien. "Nous ne demandons pas d'aide financière. Mais si les gens peuvent nous aider en termes de nourriture et de couches pour bébé. Et aussi, pour mon époux qui ne peut que consommer du Fortimel en ce moment, ne pouvant manger correctement."

Kate Emma Marie se dit même prête à aller de nouveau travailler. "J'ai travaillé comme baby-sitter mais j'ai eu à arrêter car personne ne pouvait surveiller mes enfants. Mais, je peux m'arranger s'il le faut pour travailler. Je veux aider ma famille."