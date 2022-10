Ile Maurice: Perspectives économiques - SBM Insights prévoit une croissance de 6,5 % à 6,7 % pour 2022

De l'optimisme, le pays en a grand besoin par les temps qui courent et qui laissent planer de l'incertitude non seulement sur l'avenir économique du pays mais aussi sur celui des pays du monde entier avec le danger inflationniste qui menace de provoquer une hausse accélérée des prix tant des produits de consommation que des services.

Dans sa dernière édition, SBM Insights, le bulletin d'analyse économique du groupe SBM, fait état de son optimisme par rapport à la situation économique à venir du pays. En effet, le document confirme que le pays est en situation de reprise économique, détenant, par consequent, la possibilité d'enregistrer une croissance qui devrait osciller entre les 6,5% et les 6,7% pour 2022 et 5,3 % pour 2023.

Nuvin Balloo, Group Head Research and Strategic Planning & Execution and Lead Economist à la SBM (Bank) Holdings Ltd indique qu'il existe tout un ensemble de facteurs qui sont à même d'aider le pays à atteindre le niveau de croissance envisagé dans le bulletin. Il s'agit :

de l'amélioration significative du paysage sanitaire, favorisée par un taux de vaccination élevé qui a permis de toucher 90 % de la population éligible

de la levée, il y a quelque temps, des restrictions par rapport à la circulation des personnes, contribuant ainsi à l'augmentation des activités ;

d'une amélioration relative de la confiance des entreprises à différents niveaux ;

des mesures d'allègement mises en place par les autorités monétaires et fiscales ;

de la mise en place de projets clés en vue d'accélérer la modernisation des infrastructures, en plus d'une politique visant à stimuler les activités productives ;

des initiatives stratégiques lancées par le secteur privé dans différentes sphères de l'économie.

Le pays est en situation de reprise économique, détenant, par consequent, la possibilité d'enregistrer une croissance qui devrait osciller entre les 6,5 % et les 6,7 % pour 2022 et 5,3 % pour 2023.

Pour Nuvin Balloo, ces facteurs de croissance sont cependant insuffisants pour éloigner des côtes mauriciennes les défis que malheureusement le pays trouvera sur son chemin. Il en énumère trois. Il s'agit premièrement pour le pays de maintenir la relance économique qui s'est affichée tout en veillant qu'aucun élément ne vienne perturber la stabilité financière du pays. Il évoque ensuite l'obligation pour les autorités de mettre en place un programme de soutien ciblé, continu et soutenu destiné aux groupes les plus vulnérables aux conséquences possibles de la situation économique actuelle.

Le troisième défi pour l'économiste du groupe SBM (Bank) Holdings Ltd consistera à la mise en œuvre d'un ensemble efficace de politiques budgétaires, monétaires, macroprudentielles et structurelles qui pourront contribuer à favoriser la croissance d'un Produit Intérieur Brut d'un niveau élevé qui soit durable et porteur de nombreuses opportunités d'emplois à moyen terme