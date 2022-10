Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Octobre 2022

Benin : Force Barkhane- Le Commandant en visite à Cotonou

Selon Rfi, le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Baratz, vient d’achever une visite de 48 heures au Bénin où il est arrivé mardi. Le Bénin, comme plusieurs pays de la sous-région, est confronté à des attaques terroristes de groupes armés dans le nord. L’officier français est venu expliquer la nouvelle philosophie des partenariats défense. L’armée française va soutenir, accompagner, mais ne sera plus en première ligne. Le patron de Barkhane est arrivé avec le général Étienne du Peyroux, commandant des éléments français au Sénégal.

Togo : Accès au crédit- Le Conseil national tient au laboratoire

Selon Togopresse, le Conseil national du crédit s’est réuni, le 6 octobre 2022, à la direction nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) à Lomé. Les travaux ont porté, essentiellement, sur l’examen de l’évolution de la situation économique, monétaire et du système bancaire et financier, au 30 juin 2022. L’on retient que, malgré la conjoncture économique mondiale, l’économie nationale demeure résiliente, en raison des différentes mesures de politiques économiques prises par le gouvernement sous la houlette du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé.

Guinée : Marché de l’emploi- Ouverture d’un atelier de validation de la stratégie de développement

Le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, a procédé à l’ouverture de l’atelier de validation de la stratégie de développement de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle le vendredi, 07 octobre 2022, à Conakry. Cet atelier vise à mettre en place un document pour une adéquation entre la formation professionnelle et le besoin du marché de l’emploi. (Source : guineematin.com)

Sénégal : Ressources en eau- Une baisse du niveau du fleuve Sénégal constatée

La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (Dgpre) a indiqué avoir constaté vendredi une baisse du niveau de l’eau du fleuve Sénégal dans les localités de Bakel, Podor, et Saint-Louis, dans le nord du pays. Par le biais de son bulletin quotidien du bassin du fleuve Sénégal, la Dgpre a notamment fait état d’une tendance baissière dans la quasi-totalité des zones traversées. (Source : Aps)

Côte d’Ivoire : Migration irrégulière- Des experts en conclave à Abidjan

A l’initiative de l'Association des géographes de Côte d'Ivoire(Agci), l’amphi A du District d’Abidjan de l’Université Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody a abrité du 4 au 7 octobre 2022, les 13e Journées géographiques de Côte d’Ivoire. Pendant trois jours, les experts de l’immigration venus des structures d’enseignement du secondaire et des centres de recherche universitaires de Côte d’Ivoire, d’Europe et de la sous-région ouest-africaine, ont réfléchi sur le thème : « Migrations irrégulières et développement en Afrique subsaharienne ».( Source : Fratmat.info)

Cameroun : Coupe du Monde 2022- Rigobert Song va publier sa liste avant le 13 novembre

Le sélectionneur camerounais va publier sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du Monde avant le 13 novembre. Le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022 sera donné le 20 novembre prochain à Doha au Qatar. Un peu plus de 40 jours avant le début de la compétition, les sélectionneurs peaufinent leurs derniers réglages sur les listes de sélection. Selon la Fifa, la liste des 26 joueurs retenus pour le tournoi doit être publiée au plus tard le 13 novembre soit à dix jours avant le coup d’envoi. (Source : Actucameroun.com)

Centrafrique : Maintien de la paix-Les dernières forces françaises vont quitter le pays

C’est désormais officiel : les dernières forces militaires françaises présentes en Centrafrique vont quitter le pays prochainement. L’ambassadeur de France à Bangui a confirmé au ministère centrafricain de la Défense la fin de la mission logistique toujours installée à l’aéroport de Bangui-MPoko. L’ambassadeur de France a notifié le départ prochain de la mission logistique (Mislog). (Source : Rfi)

Gabon : Production de pétrole- Les producteurs africains soutiennent la réduction

L'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) a annoncé jeudi qu'elle soutenait la récente décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de certains pays producteurs de pétrole non-Opep (OPEP+) de réduire la production globale de pétrole de deux millions de barils par jour. ( Source : Libreville)