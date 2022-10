Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein- La Fondation Sifca va doter le Cnrao d'un centre de nutrition

Le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement de la lutte contre le cancer du sein le 6 octobre 2022, à Abidjan-Cocody, au Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao) situé dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire (Chu) de cette commune.

Le Chef du gouvernement a procédé également à la pose de la première pierre du Centre de nutrition en cancérologie au sein du Cnrao qui s'étendra sur une superficie de plus de 200 m2.

Au-delà de la subvention qu’alloue la Fondation Sifca au centre, sa Secrétaire générale, Mme Henriette Gomis-Billon, a indiqué que l’une des clés de la qualité du processus de soins en cancérologie, c’est aussi l’accompagnement pour une bonne prise en charge diététique de chaque patient. Et d'expliquer qu'au cours d’une visite effectuée au centre, elle a constaté que les parents qui venaient accompagner leurs proches n’avaient pas un endroit où se reposer et se restaurer le temps de l’attente.

« Il était donc primordial pour la Fondation Sifca d’œuvrer pour que ce lien qui entoure chaque patient se fasse dans les meilleures conditions possibles en offrant un cadre adéquat et adapté pour l’attente, les soins d’accompagnement nutritionnels, l’écoute et le soutien des accompagnants », a-t-elle justifié la construction de ce centre de nutrition et d'écoute en cancérologie.

Les travaux de ce centre seront entièrement financés par ladite fondation. Le début des travaux est prévu pour novembre 2022 et la date provisoire de livraison est fixée début 2e trimestre 2023. Il faut noter que le centre de nutrition en cancérologie est un bâtiment qui comprendra un hall d’accueil plus confortable pour les accompagnants de patients, une salle de consultation de nutrition et une salle de sport et de kinésithérapie.

« Le futur centre de nutrition et d'écoute dont nous posons ce jour la première pierre dans l'enceinte du Centre d'oncologie vient renforcer l'offre de soins psychologique et social du patient en contribuant à l'amélioration de leur qualité de vie par des conseils de nutrition appropriés », s’est réjoui le Premier ministre Patrick Achi. Et d'inviter les groupes privés à l’instar de la Sifca à appuyer la lutte contre le cancer en Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire, le cancer du sein représente 19% des cancers, a fait remarquer le chef du gouvernement. Le pays, dira-t-il, enregistre 3 300 nouveaux cas par an et 1 800 décès. Cette pathologie, a-t-il fait remarquer, n’est plus une fatalité car plusieurs centres de dépistage et de diagnostics sont désormais ouverts dans les grandes villes du pays.

Notons que la lutte contre le cancer est une priorité et tout est mis en œuvre pour augmenter le taux de guérison. L’Etat ivoirien a investi 3,5 milliards de FCfa dont 1 milliard de FCfa de prise en charge institutionnelle à 100% délivrée par l’État.