Sénégal: Henri Saivet rêve de la Coupe du monde

Plus appelé en sélection depuis la CAN 2019 perdue contre l'Algérie en finale, Henri Saivet n'a pas été de l'équipe qui a remporté celle de 2022.

Très peu en vue ces dernières saisons et passé par des périodes difficiles, le milieu offensif s'est refait une nouvelle santé sous les couleurs du FC Pau en Ligue 2 française.

Désormais, l'ancien Bordelais se met à rêver. Et il a la prochaine Coupe du monde dans un coin de sa tête.

" Être rappelé en sélection est un objectif. Le sélectionneur nous a toujours dit que si on était compétitif en club, on pouvait être appelé. Vu ma situation et les moments difficiles par lesquels je suis passé, je vais tout faire pour ne serait-ce qu'être sélectionnable dans un premier temps. Je sais ce qu'Aliou Cissé attend de moi. J'espère encore pouvoir représenter le Sénégal. Jouer une Coupe du monde, c'est une expérience que je n'ai jamais vécu, forcément on a tous envie d'y participer. Il n'y a rien de plus gratifiant que de représenter son pays ", a confié Henri Saivet dans un entretien avec So Foot, paru ce vendredi 7 octobre.

A juste quelques semaines de la compétition, il sera très difficile à l'ancien joueur de Newcastle de se faire une place dans l'effectif d'Aliou Cissé.