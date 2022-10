Afrique du Nord: Les préparatifs pour le Sommet arabe se déroulent dans de "bonnes conditions" pour assurer son succès

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a indiqué, jeudi, que les préparatifs du prochain sommet arabe qu'abritera l'Algérie les 1 et 2 novembre prochain, se déroulent dans "de bonnes conditions" en vue d'assurer son succès, affirmant que cette échéance sera un rendez-vous pour réaffirmer le soutien à la cause palestinienne.

M.Benabderrahmane qui répondait aux préoccupations des députés lors de la dernière séance de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par M. Brahim Boughali, président de cette instance, et consacrée au débat autour de la Déclaration de politique générale du Gouvernement, a précisé concernant le sommet arabe que les préparatifs "se déroulent dans de bonnes conditions qui permettront d'assurer son succès", rappelant les consultations politiques avec plusieurs pays arabes frères, dans le but de réunir toutes les conditions favorables à la promotion des consensus de façon à contribuer au succès du sommet et en faire un rendez-vous pour insuffler une nouvelle dynamique à l'action arabe commune, notamment dans les circonstances délicates actuelles qui se caractérisent par l'exacerbation de la polarisation internationale".

Cette importante échéance arabe, poursuit-il, "constituera un rendez vous pour confirmer le soutien à la cause palestinienne, étant la cause centrale des Arabes et ce, à travers une adhésion autour de la position arabe commune consistant en l'Initiative arabe de paix, d'autant qu'elle représente le cadre devant préserver les droits légitimes du peuple palestinien.

S'agissant de la Communauté nationale à l'étranger à laquelle le Président Tebboune "accorde un intérêt accru", le Premier ministre a fait savoir que le "Gouvernement poursuit son travail pour la modernisation des services consulaires ainsi que leur adaptation aux préoccupations de notre communauté outre le renforcement de l'enseignement de la langue arabe et la prise en charge du volet cultuel et culturel à travers de nombreuses structures et activités assurées par nos missions diplomatiques et consulaires".

Evoquant les relations de l'Algérie avec l'Union européenne (UE), M. Benabderrahamane, a rappelé que "l'Algérie est considérée parmi les fournisseurs principaux de gaz aux pays européens avec 12% de leurs importations de cette matière, en plus de sa position de fournisseur fiable qui honore toujours ses engagements contractuels".

A ce propos, le Premier ministre a déclaré que "le contexte international actuel a induit la multiplication de la demande européenne sur le gaz algérien", ajoutant que l'Algérie vise à augmenter ses capacités en termes d'exploration et de production en vue de satisfaire la demande nationale avant d'augmenter ses exportations vers ses marchés traditionnels.

Il a affirmé la disposition de l'Algérie à intensifier ses relations avec l'Union européenne (UE) dans tous les domaines de coopération, à travers l'activation des mécanismes et différents outils prévus dans l'accord d'association, notamment ceux liés à la coopération scientifique, l'innovation, la numérisation, l'investissement, le soutien à l'exportation, et autres domaines importants.

Dans le cadre de la révision des clauses de l'accord d'association avec l'UE "clause par clause", comme décidé par le Président de la République, "suivant une vision souveraine basée sur un partenariat d'égal à égal et gagnant-gagnant, qui prenne en compte l'intérêt de la production nationale dans la création d'un tissu industriel fort et créateur d'emplois, conformément à la décision prise lors du Conseil des ministres tenu le 31 octobre 2021, des concertations ont été engagées entre les différents secteurs et instances nationales pour procéder à une évaluation minutieuse des avantages et lacunes de la mise en œuvre de l'accord d'association en vue de proposer les modifications et les améliorations nécessaires, aux fins de préserver nos intérêts nationaux".

Dans ce volet, M. Benabderrahmane a souligné que "l'amélioration de l'équilibre des relations commerciales entre les deux parties exige la facilitation de l'accès des produits algériens agricoles ou manufacturés au marché européen, ce qui nécessite des efforts nationaux pour améliorer la qualité et aller de l'avant vers la conclusion d'un accord sur l'évaluation de la conformité et la validation des produits algériens dans les pays européens".