Ile Maurice: Natation - 16e championnats du monde - Anishta Teeluck et Bradley Vincent sélectionnés

Les nageurs Anishta Teeluck et Bradley Vincent ont été sélectionnés par la Fédération Mauricienne de Natation (FMN) pour les mondiaux de natation qui se dérouleront en petit bain au 'Melbourne Sports and Aquatic Centre', en Australie. Ces championnats se dérouleront du 13 au 18 décembre.

C'est le jeudi 6 octobre que la FMN a officialisé la sélection de ces deux nageurs. François Lan Kwet Hian, président de la Fédération, nous l'a confirmé le même jour en nous disant que seuls deux athlètes mauriciens (un garçon, une fille) pouvaient être sélectionnés pour cet événement.

Axel Adam, coordinateur des coachs des clubs affilié à la FMN accompagnera les nageurs - comme entraîneur - en Australie. Il nous a rappelé brièvement les critères pris en considération pour la sélection de Bradley Vincent et Anishta Teeluck. " Nous avons tenu compte des meilleures performances accomplies par les athlètes lors des douze derniers mois. La date butoir pour la sélection était le 5 octobre 2022. Les performances réalisées par Bradley Vincent au 50 m nage libre et 100 m nage libre aux Jeux du Commonwealth à Birmingham (28 juillet - 8 août) ainsi que celles d'Anishta Teeluck aux derniers championnats d'Afrique en Tunisie (20-24 août) au 100 m dos et 200 m dos ont pesé dans la balance " dit Axel Adam.

Pour rappel, Bradley Vincent avait nagé le 100 m nage libre en 51.29 s et le 50 m nage libre en 23.34 s à Birmingham. Anishta Teeluck, elle, avait réalisé - en des temps records - 2 :19.01 s au 200 dos et 1 :04.59 s au 100 m dos en Tunisie. Ces performances lui avaient aussi valu de remporter deux médailles d'argent.

A entendre Axel Adam, il ne reste maintenant qu'à finaliser le choix des nages des athlètes pour ces championnats. Nous vous en tiendrons au courant dans une prochaine édition.

Bradley Vincent a-t-il le droit de nager aux Mondiaux ou pas ?

C'est la question que tout le monde se pose. En nous basant sur ce qu'avait déjà indiqué François Lan Kwet Hian dans une précédente édition, nous pouvons affirmer que Bradley Vincent a le droit de prendre part aux mondiaux de la Fédération Internationale de Natation. Et ce, indépendamment de toute décision que pourrait prendre la Comité Olympique Mauricien (COM) à l'encontre du nageur (Ndlr : le nageur est passé devant un comité disciplinaire du COM, le 5 octobre, pour des faits qui lui sont reprochés, lesquels faits auraient été commis aux Jeux du Commonwealth). Le président de la FMN avait expliqué que les compétitions organisées par la FINA ou la CANA ne tombent pas sous la responsabilité du COM. Par conséquent, les mondiaux de Melbourne, organisés par la FINA, sont bel et bien autorisés à Bradley Vincent.